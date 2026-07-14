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Encore un record pour Mbappé
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 20:32

Encore un record pour Mbappé

Encore un record pour Mbappé

Hugo dans le rétro. En débutant face à l’Espagne ce soir, Kylian Mbappé s’apprête à disputer son 21 e match de Coupe du monde . Un total déjà hallucinant mais surtout record pour un joueur français .

Avec cette marque, il dépasse Hugo Lloris et ses 20 matchs au Mondial. Opta nous révèle même que le Kyks n’a jamais perdu en Coupe du monde lorsqu’il est titulaire , avec 17 victoires et un nul en 18 rencontres dans ce costume. Une stat dont aucun joueur, toute nationalités confondues, ne peut se targuer. Une de plus ce soir ?…

JF pour SOFOOT.com

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