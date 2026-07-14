En cas de victoire en finale, l'Angleterre prolongerait une série unique au XXIe siècle

En cas de victoire en finale, l'Angleterre prolongerait une série unique au XXIe siècle

Mission impossible ? Ils ne sont plus que quatre, mais seul un d’entre eux a les moyens de prolonger une série qui court depuis le début du XXI e siècle. En cas de sacre final de l’Angleterre, chaque édition de la Coupe du monde depuis 2002 aura été remportée par une nation différente .

Petit récap’ : 2002, Brésil, 2006, Italie, 2010, Espagne, 2014, Allemagne, 2018, France, 2022, Argentine. Tout autre demi-finaliste vainqueur que les Three Lions mettrait donc fin à cette série et, au passage, l’Angleterre serait – avec l’Uruguay – le seul vainqueur de la compétition à ne pas avoir soulevé la Coupe du monde au XXI e siècle .…

JD pour SOFOOT.com