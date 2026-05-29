ENCADRÉ -Réactions à l'incident impliquant un drone russe en Roumanie

(Actualisé avec les réactions de Zelensky, von der Leyen, Nawrocki, Meloni, Sikorski, Cooper et Merz)

La Roumanie, pays membre de l'Otan, a déclaré vendredi qu'un drone s'était écrasé sur un immeuble de Galati, dans le sud-est du pays, blessant deux personnes lors d'une attaque russe nocturne contre l'Ukraine voisine, un incident susceptible d'accentuer les tensions sur le flanc oriental de l'Alliance.

Voici les principales réactions à cet incident :

NICUSOR DAN, PRÉSIDENT ROUMAIN

"La Roumanie est un État membre de l'Otan et n'acceptera en aucune circonstance que la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine se répercute sur ses citoyens."

"Le caractère sans précédent de cet événement exige une réponse ferme, coordonnée et proportionnée – aux niveaux national, des alliés et international."

VOLODIMIR ZELENSKY, PRÉSIDENT UKRAINIEN

"Nous sommes prêts à soutenir la Roumanie par tous les moyens nécessaires dans ces circonstances."

"Nous comptons sur les nouvelles mesures de sanctions de l'Union européenne contre la Russie pour qu'elles soient véritablement fortes et pour que la Russie ressente que ses frappes lui causent des pertes importantes."

MARK RUTTE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN

"L'Otan est prête à défendre chaque centimètre carré du territoire allié. Nous continuerons à renforcer notre préparation pour dissuader et nous défendre contre toute menace, y compris celle des drones."

"Le comportement irresponsable de la Russie constitue un danger pour nous tous. Elle continue de prendre pour cible des civils et des infrastructures civiles dans toute l’Ukraine. Et la nuit dernière a montré une fois de plus que les implications de sa guerre d’agression illégale ne s’arrêtent pas à la frontière."

ILIE BOLOJAN, PREMIER MINISTRE ROUMAIN SORTANT

"Cette situation est inacceptable et constitue une nouvelle violation de l’espace aérien, résultant de la poursuite irresponsable et injustifiée de la guerre menée par la Russie en Ukraine."

"Je condamne sans réserve ces actes graves et j’appelle fermement la Russie à y mettre fin immédiatement."

URSULA VON DER LEYEN, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

"La guerre d’agression menée par la Russie a franchi une nouvelle ligne rouge."

"Une intrusion de drone russe a frappé une zone densément peuplée en Roumanie, blessant des civils. Sur le territoire de l’Union européenne."

"Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple."

KAJA KALLAS, REPRÉSENTANTE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L'UE

"Le crash d’un drone russe sur des immeubles résidentiels à Galați constitue une violation flagrante et grave de la souveraineté de la Roumanie et de l’espace aérien européen."

"La Russie a depuis longtemps cessé de respecter les frontières. On ne peut pas laisser Moscou violer l'espace aérien européen en toute impunité."

ANTONIO COSTA, PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN

"L'escalade de la Russie sur le territoire de l'UE est imprudente et irresponsable."

"Je condamne avec la plus grande fermeté cette violation de l'espace aérien national de la Roumanie et du droit international."

KAROL NAWROCKI, PRÉSIDENT POLONAIS

"Je suis solidaire du président Nicusor Dan et de l’ensemble de la nation roumaine. Ce qui s’est passé constitue un nouvel épisode de la guerre hybride à laquelle participent les pays du flanc oriental de l’Otan."

"C’est un nouveau signal montrant que nous devons rester unis, renforcer notre résilience et bâtir une Alliance atlantique forte ainsi que des relations transatlantiques solides."

JEAN-NOËL BARROT, MINISTRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (sur France Inter)

Le ministre a convoqué l'ambassadeur de Russie en France pour lui signifier "que les frappes massives du week-end dernier contre les civils, que les menaces qui pèsent sur les diplomates français et européens à Moscou et que ce nouvel acte irresponsable sont autant d'intimidations qui sont inconséquentes mais qui sont vaines".

BENJAMIN HADDAD, MINISTRE DÉLÉGUÉ FRANÇAIS CHARGÉ DE L'EUROPE (sur RMC)

"La Russie n’a pas seulement attaqué l’Ukraine, elle a également menacé l’architecture de sécurité européenne."

MAIA SANDU, PRÉSIDENTE DE LA MOLDAVIE

"Je condamne fermement les frappes de drones russes qui visent des Roumains chez eux. C'est grave."

"La Russie représente un danger pour tous et doit être arrêtée."

MARGUS TSAHKNA, MINISTRE ESTONIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Il est clair que la posture de dissuasion et de défense de l’Otan, en particulier la défense aérienne, doit être renforcée."

ANDREJ BABIS, PREMIER MINISTRE TCHÈQUE

"La République tchèque se tient fermement aux côtés de ses partenaires de l'Alliance et condamne tout autant l'agression russe en cours contre l'Ukraine."

GIORGIA MELONI, PRÉSIDENTE DU CONSEIL ITALIEN

"Il s’agit d’un acte très grave, qui montre que cette guerre d’agression n’épargne personne, continue de viser brutalement des civils innocents, ignore toute limite et met en danger la sécurité européenne."

GUIDO CROSETTO, MINISTRE ITALIEN DE LA DÉFENSE

"Il s’agit là d’une escalade dangereuse et irresponsable qui ne peut être tolérée."

"Face à ces menaces, la cohésion de l’Otan reste inébranlable: la sécurité d’un membre de l’Alliance et de l’Union européenne est la sécurité de nous tous."

RADOSLAW SIKORSKI, MINISTRE POLONAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Que cela ait été intentionnel ou le résultat d’une incompétence, la Russie reste dangereuse et nous devons nous en défendre."

MAXIME PRÉVOT, MINISTRE BELGE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Une arme de guerre frappant un immeuble d'habitation dans un État membre de l'UE et allié de l'Otan constitue une escalade dangereuse qui nous concerne tous."

ANITA ORBAN, VICE-PREMIÈRE MINISTRE HONGROISE

"L’attaque de drone russe d’hier souligne une nouvelle fois que l’unité, la force et la dissuasion de l’Europe et de l’Otan sont plus importantes que jamais."

ANDRII SYBIHA, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'UKRAINE

"L'Ukraine se tient fermement aux côtés de la Roumanie. Nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration pour renforcer la protection contre de telles menaces."

MATTHEW WHITAKER, AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS AUPRÈS DE L’OTAN

"Nous sommes aux côtés de notre allié de l’Otan, la Roumanie, et condamnons cette incursion irresponsable sur son territoire".

"Nos pensées accompagnent les blessés de Galați. Nous défendrons chaque centimètre du territoire de l’Otan".

ROBERT FICO, PREMIER MINISTRE SLOVAQUE

"J’exprime ma pleine solidarité avec le gouvernement roumain concernant l’incident du drone, appelle à la retenue dans les déclarations et demande une nouvelle fois l’ouverture immédiate d’un dialogue entre l’Union européenne et la Fédération de Russie".

YVETTE COOPER, MINISTRE BRITANNIQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"La violation de l’espace aérien de l’Otan par la Russie, qui a touché un immeuble résidentiel en Roumanie, est extrêmement dangereuse et irresponsable."

"Le Royaume-Uni condamne fermement cette grave escalade qui met des vies en danger. Je suis en contact avec le ministre roumain des Affaires étrangères. Le Royaume-Uni se tient uni avec la Roumanie et tous les alliés pour défendre chaque centimètre du territoire de l’Otan."

FRIEDRICH MERZ, CHANCELIER ALLEMAND

"L’incursion irresponsable de drones russes en Roumanie montre une fois de plus la volonté de la Russie d’escalader."

"L'Allemagne se tient aux côtés de ses alliés de l'Otan. Cet incident souligne une fois de plus la nécessité d'une posture forte de l'Otan sur le flanc oriental. Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre du territoire allié."

(Reportage des bureaux de Reuters, version française Bureau de Paris; édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)