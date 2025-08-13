ENCADRÉ-Principales réactions après la réunion entre dirigeants européens et Trump sur l'Ukraine (actualisé)

(Actualisé avec Meloni, Costa, Kristersson)

Donald Trump a participé mercredi à une visioconférence avec des dirigeants européens, dont le président ukrainien Volodimir Zelensky, deux jours avant qu'il ne rencontre le président russe Vladimir Poutine en Alaska pour un sommet sur l'Ukraine.

Voici les réactions des dirigeants à la suite de l'appel :

EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT FRANÇAIS

"Le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska".

"Les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump : (...) les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien".

"Il n'y a pas aujourd'hui de manière sérieuse des schémas d'échange territoriaux qui sont sur la table".

DONALD TRUMP, PRÉSIDENT AMÉRICAIN

Le président américain a déclaré mercredi avoir eu un "très bon appel" avec Volodimir Zelensky et les dirigeants européens et ne pas exclure que la réunion prévue vendredi avec Vladimir Poutine soit suivie d'une deuxième, en présence du président ukrainien.

VOLODIMIR ZELENSKY, PRÉSIDENT UKRAINIEN

"Tout ce qui concerne l'Ukraine doit être discuté uniquement avec la participation de l'Ukraine. Nous devons préparer un format trilatéral (avec Trump et Poutine) pour les discussions."

"Un cessez-le-feu doit être la priorité numéro un ... . Il devrait y avoir des garanties de sécurité. Vraiment fiables."

KEIR STARMER, PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE

"Le Premier ministre a clairement indiqué que notre soutien à l'Ukraine était inébranlable : les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force et l'Ukraine doit bénéficier de garanties de sécurité solides et crédibles pour défendre son intégrité territoriale dans le cadre de tout accord", a déclaré le bureau du Premier ministre britannique dans un communiqué.

FRIEDRICH MERZ, CHANCELIER ALLEMAND

"Le principe selon lequel les frontières ne peuvent être modifiées par la force doit continuer à s'appliquer."

"Les négociations doivent inclure de solides garanties de sécurité pour Kyiv. Les forces armées ukrainiennes doivent être et rester en mesure de défendre efficacement la souveraineté de leur pays. Elles doivent également pouvoir compter sur l'aide occidentale à long terme."

"Les négociations doivent s'inscrire dans une stratégie transatlantique commune. C'est alors qu'elles auront le plus de chances d'aboutir. Cette stratégie doit continuer à s'appuyer sur un soutien fort à l'Ukraine et sur une pression nécessaire contre la Russie. Cela signifie également que, s'il n'y a pas de mouvement du côté russe en Alaska, alors les États-Unis, nous et les Européens devrions et devons augmenter la pression."

"Le président Trump connaît cette position, il la partage très largement et je peux donc dire : Nous avons eu une conversation vraiment exceptionnellement constructive et bonne l'un avec l'autre."

GIORGIA MELONI, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES MINISTRES D'ITALIE

"Au cours de la discussion, la Première ministre Meloni a exprimé sa gratitude envers le président Trump pour ses efforts, réaffirmant l'importance de continuer à travailler avec les États-Unis pour mettre fin au conflit et parvenir à une paix qui garantisse la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine. Elle a également remercié le président Zelensky pour le sérieux dont il a fait preuve jusqu'à présent dans la recherche d'une solution diplomatique", a déclaré son cabinet dans un communiqué.

"Il est maintenant temps de voir quelle sera l'attitude de la Russie en Alaska, car elle n'a jusqu'à présent montré aucune intention de prendre des mesures significatives."

URSULA VON DER LEYEN, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

"Aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis et l'Otan ont renforcé le terrain d'entente pour l'Ukraine."

"Nous resterons en étroite coordination. Personne ne veut la paix plus que nous, une paix juste et durable."

MARK RUTTE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OTAN

"J'apprécie le leadership de @realDonaldTrump et sa coordination étroite avec les alliés. La balle est désormais dans le camp de Poutine."

J.D. VANCE, VICE-PRÉSIDENT AMÉRICAIN, S'ADRESSANT AUX SOLDATS AMÉRICAINS DANS UNE BASE MILITAIRE EN ANGLETERRE APRÈS AVOIR PARTICIPÉ À LA VISIOCONFÉRENCE

"Je viens de lui parler (à Trump) juste avant de monter sur scène, et il m'a dit très simplement que notre administration se donnerait pour mission de ramener la paix en Europe."

ALEXANDER STUBB, PRÉSIDENT FINLANDAIS

"Excellente réunion avec @Potus et les dirigeants européens, dont @ZelenskyyUA. Points de vue alignés et unité. Nous travaillons ensemble pour un cessez-le-feu et une paix durable. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine à chaque étape. Les prochains jours et les prochaines semaines pourraient être décisifs."

ULF KRISTERSSON, PREMIER MINISTRE SUÉDOIS

"Ce fut une réunion encourageante. Il existe un fort consensus parmi tous les pays présents à la réunion, y compris les États-Unis, sur le fait que seule l'Ukraine peut négocier sur l'Ukraine. Mais aussi sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et de la poursuite des sanctions, ce que j'ai particulièrement souligné."

MARCIN PRZYDACZ, CONSEILLER EN POLITIQUE ÉTRANGÈRE DU PRÉSIDENT POLONAIS KAROL NAWROCKI

"Seules des mesures concrètes et fermes permettront de contenir la Fédération de Russie. Mesdames et Messieurs, on ne peut pas laisser la Fédération de Russie décider de l'avenir des frontières en Europe."

ANTONIO COSTA, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L'UE

"L'UE est déterminée à travailler en étroite collaboration et en unité avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre d'agression menée par la Russie et garantir une paix juste et durable... La conclusion d'un cessez-le-feu reste la priorité, car il s'agit d'une étape nécessaire vers des négociations constructives avec l'Ukraine."

(version française Etienne Breban, édité par Zhifan Liu)