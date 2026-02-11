ENCADRÉ-Les attaques les plus meurtrières au Canada

Une fusillade qui a éclaté mardi dans un lycée canadien et dans ses environs a fait dix morts, dont l'assaillante présumée, a annoncé la police de Colombie-Britannique, province de l'Ouest canadien.

Il s'agit de l'une des tueries de masse les plus meurtrières survenues au Canada ces dernières années.

Le fait que l'assaillante présumée soit une femme est inhabituel car les fusillades de masse en Amérique du Nord sont presque toujours perpétrées par des hommes.

Voici quelques-unes des attaques les plus meurtrières recensées au Canada :

AVRIL 2025 :

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE - Onze personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lorsqu'un homme ayant des antécédents de troubles mentaux a projeté son SUV dans une foule lors d'un festival de la communauté philippine.

SEPTEMBRE 2022 :

WELDON, SASKATCHEWAN - Une série d’attaques au couteau a fait 10 morts et 18 blessés, dans 13 lieux différents dans les deux petites communautés de James Smith Cree Nation et Weldon, dans la Saskatchewan.

AVRIL 2020 :

PORTAPIQUE, NOUVELLE-ÉCOSSE - Un tireur, qui s’est à un moment fait passer pour un policier, a tué au moins 16 personnes dans la province canadienne de Nouvelle-Écosse lors d’une tuerie de 12 heures, la pire fusillade de l’ère moderne au pays.

JUILLET 2018 :

TORONTO, ONTARIO - Un homme a descendu une rue animée de Toronto en tirant au hasard dans des restaurants. Il a tué deux personnes et en a blessé 13 autres avant de retourner son arme contre lui-même.

JANVIER 2017 :

QUÉBEC, QUÉBEC - Un homme a ouvert le feu pendant la prière du soir dans une mosquée, tuant six personnes et en blessant cinq autres. Douze autres personnes ont été soignées pour des blessures légères.

JANVIER 2016 :

LA LOCHE, SASKATCHEWAN - Un lycéen a tué ses deux frères à la maison avant d'ouvrir le feu dans un lycée d’une communauté isolée, tuant deux autres personnes et en blessant sept autres.

AVRIL 2014 :

CALGARY, Alberta - Le fils d'un inspecteur de police de longue date du Service de police de Calgary a été arrêté après avoir poignardé à mort cinq personnes lors d'une fête chez lui.

DÉCEMBRE 2014 :

EDMONTON, ALBERTA - Un homme a tué huit personnes, dont son épouse, avant de se suicider.

JUIN 2014 :

MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK - Un tireur a tué trois agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et en a blessé deux autres.

MARS 2005 :

MAYERTHORPE, ALBERTA - Un homme a tué quatre agents de la GRC venus à son domicile pour exécuter un mandat de saisie de biens. L’homme s’est ensuite suicidé.

AVRIL 1999 :

OTTAWA, ONTARIO - Un ancien employé du service de transport urbain d'Ottawa a tué quatre de ses collègues et en a blessé deux autres avant de se suicider.

AVRIL 1996 :

VERNON, COLOMBIE-BRITANNIQUE - Un homme a tué neuf membres de sa famille réunis pour le mariage de la sœur de son ex-femme et en a blessé deux autres avant de se suicider.

DÉCEMBRE 1989 :

MONTRÉAL, QUÉBEC - Un tireur a tué 14 étudiantes et en a blessé 13 autres à l'École polytechnique avant de se suicider.

(Compilé par Caroline Stauffer, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)