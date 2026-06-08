En visite à Pyongyang, Xi Jinping promet un soutien indéfectible à Kim Jong-un

(Actualisé avec compte rendu §1-6)

La Chine ne dérogera pas à son engagement de défendre les intérêts communs avec la Corée du Nord et ne faiblira pas dans son soutien à Kim Jong-un, a déclaré lundi le président Xi Jinping au dirigeant nord-coréen lors d'un sommet à Pyongyang.

Les deux pays voisins devraient renforcer leurs liens stratégiques et protéger fermement leur souveraineté, leur sécurité et leurs intérêts en matière de développement, a déclaré le président chinois au dirigeant nord-coréen, selon un compte rendu officiel de la rencontre.

La visite de deux jours en Corée du nord de Xi Jinping, sa première en sept ans, intervient à un moment où l'économie de Pyongyang, renforcée par des liens commerciaux et militaires croissants avec la Russie, pourrait renforcer la confiance de Kim Jong-un dans les négociations.

"Je suis profondément heureux et j'éprouve également un sentiment particulier de proximité", a déclaré Xi Jinping à Kim Jong-un lors de son premier voyage international cette année.

Quelle que soit l’évolution de la situation internationale, a-t-il réaffirmé au dirigeant nord-coréen, la Chine continuera d’accorder une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Corée du nord, peut-on lire dans le compte rendu.

"Le soutien indéfectible à la direction du camarade secrétaire général Kim Jong Un dans la cause socialiste de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, nom officiel de la Corée du nord, Ndlr) ne changera pas, et la ferme détermination à préserver les intérêts communs et un environnement stratégique favorable (...) ne changera pas", a également déclaré Xi Jinping.

À son arrivée lundi à Pyongyang, Xi Jinping a été accueilli par Kim Jong-un et son épouse Ri Sol Ju.

Les hymnes nationaux de la Chine et de la Corée du nord ont été interprétés sur la place Kim Il Sung de la capitale nord-coréenne, tandis qu'une salve de 21 coups de canon a été tirée, a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Une courte vidéo diffusée par l'agence montre des drapeaux nord-coréen et chinois placés le long des principales avenues de Pyongyang.

Les liens entre la Chine et la Corée du Nord se trouvent à un "nouveau point de départ historique", avait précédemment déclaré le président chinois dans des commentaires publiés lundi par un journal nord-coréen en amont de sa visite.

RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE PÉKIN ET PYONGYANG

"Le sommet Xi-Kim rappelle que Pékin considère toujours Pyongyang comme un atout stratégique", a observé Craig Singleton, chercheur spécialiste de la Chine à la Fondation pour la défense des démocraties.

Les deux pays voisins, tout comme la Russie et l’Iran, partagent l’intérêt de contenir la puissance américaine et de mettre à rude épreuve ses alliances, a-t-il ajouté.

Xi Jinping, qui s’est également engagé à collaborer avec la Corée du Nord pour promouvoir aussi bien un multilatéralisme équitable et ordonné qu'une mondialisation économique inclusive au bénéfice du monde entier, estime que la paix et la stabilité régionales à long terme constituent un objectif commun aux deux nations.

"Sa visite vise à perpétuer la tradition dans des conditions très différentes de celles de son dernier voyage", a déclaré John Delury, chercheur à l’Asia Society, dans un message publié sur X.

Xi Jinping est arrivé en Corée du Nord à bord d'un avion spécial, selon l'agence Chine nouvelle, ajoutant qu'il était accompagné notamment par son épouse Peng Liyuan et par son ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Kim Jong-un et d'autres dirigeants mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine, ont été reçus l'an dernier par Xi Jinping à l'occasion d'une vaste parade militaire à Pékin.

Depuis lors, Pyongyang a repris les passages à la frontière chinoise et a intensifié les échanges qui avaient été suspendus pendant la pandémie de Covid-19. Air China a rétabli ses vols entre les deux capitales en mars.

"La pérennité de l’amélioration des relations entre la Corée du Nord et la Russie, ainsi que le renforcement des liens entre la Corée du Nord et la Chine, pourraient déterminer pendant combien de temps Kim pourra continuer à ignorer Washington et Séoul", a déclaré Sydney Seiler, chercheur du Center for Strategic and International Studies de Washington.

(Jack Kim et Brenda Goh à Séoul, Liz Lee à Pékin; version française Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)