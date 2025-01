information fournie par So Foot • 30/01/2025 à 17:26

En Pologne, un transfert réglé en cryptomonnaie

Un peu has-been non ?

Le RKS Raków Częstochowa vient de découvrir les cryptos. Le club polonais s’offre Ibrahima Seck en provenance de l’US Gorée et le signe jusqu’en 2028, avec une option d’un an en bonus. Un transfert classique en apparence, sauf que l a vraie info est ailleurs : l’opération aurait été réglée en cryptomonnaie via Zondacrypto Pay, sponsor polonais du club. Bienvenue en 2017.…

MJ pour SOFOOT.com