En plus de Luis Enrique et Nuno Mendes, le PSG va annoncer d'autres prolongations

En plus de Luis Enrique et Nuno Mendes, le PSG va annoncer d'autres prolongations

Un hiver à Paris.

Les jours passent, les prolongations s’enchaînent et le PSG verrouille son effectif comme un frileux empile les plaids. En plus de Luis Enrique et Nuno Mendes, Paris devrait aussi acter deux autres prolongations ce vendredi soir. Celles d’ Achraf Hakimi et Vitinha , devenus des piliers du onze parisien, qui vont rempiler jusqu’en 2029, selon L’Equipe. …

MJ pour SOFOOT.com