En Ligue 1, une course à l’Europe pas si médiocre

Le suspense pour le titre de champion de France, c’est quasiment foutu. Il reste la course pour l’Europe, entre cinq équipes qui se tiennent en quatre points (voire six bientôt), pour s’enflammer devant la fin de cette saison de Ligue 1. Une bagarre entre infirmes ? Pas vraiment !

Il faut se faire une raison, ce n’est pas encore cette année que le champion de France sera décidé dans les derniers instants de la saison. Comme au printemps dernier, et celui d’avant, et encore celui d’avant, bref comme souvent depuis que le Paris Saint-Germain est entré dans un autre monde avec QSI, le suspense dans la course au titre ne devrait pas s’étirer jusqu’au mois de mai, sauf nouveau miracle d’un RC Lens déjà miraculeux. Les accros à la Ligue 1 peuvent trouver leur dose de suspense ailleurs, ils en ont l’habitude.

La lutte pour le maintien ? On l’aimerait indécise jusqu’à la fin, entre les mauvais élèves messins, nantais, auxerrois, niçois et havrais. C’est surtout en haut que l’excitation est à son maximum : de la 3 e à la 7 e place, Lille, Marseille, Lyon, Rennes et Monaco, tous conditionnés pour jouer les premiers rôles, se tiennent en quatre points. Une petite musique laisse entendre que ce serait un combat d’infirmes, de médiocres et que ce resserrement s’expliquerait par un nivellement vers le bas des « cadors » du championnat. Faux : derrière le podium, le rythme des candidats à l’Europe n’a (presque) jamais été aussi soutenu depuis le début du siècle.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com