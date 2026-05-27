En Ligue 1, Nantes et Toulouse font match nul

Les Nantais peuvent partir en vacances avec un point en plus, youpi ! Le dimanche 17 mai dernier, soir de la dernière sortie des Nantais en Ligue 1, le match Nantes-Toulouse n’était pas allé à son terme. Il avait été interrompu après l’envahissement de terrain de supporters encagoulés. Ces derniers avaient couru en direction des vestiaires. Les joueurs étaient vite partis se réfugier dans les vestiaires, sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer.

Pas de points en moins pour les Nantais

Le match a été arrêté à la 22 e minute et, dix jours plus tard, la commission de discipline de la LFP a décidé d’entériner le score du terrain au moment de l’interruption définitive de la rencontre. Nantes-Toulouse se termine donc sur un 0-0 .…

UL pour SOFOOT.com