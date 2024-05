En France, la crise du Covid-19 a renforcé les mouvements antivaccin, historiquement ancrés à l'extrême-droite et chez les écologistes

La crise Covid, en "créant un terreau fertile de lutte pour les libertés individuelles permet aux mouvements anti-système de grossir leurs rangs".

Depuis longtemps déjà, les mouvements antivaccin français découlent d'une idéologie traditionaliste ancienne et d'un courant naturaliste. Depuis la crise du Covid-19, la proximité de ces mouvements avec l'extrême-droite et avec les partis écologistes est devenue très visible sur les réseaux sociaux.

"'L'antivaccinalisme' était déjà très présent dans les milieux d'extrême droite antimodernes et croyants du début du XXe siècle , dans la mouvance Pétain", explique à l' AFP le sociologue spécialiste de la vaccination Jeremy Ward. L'histoire de la Ligue nationale contre les vaccinations obligatoires est emblématique de la construction de cette idéologie, décrypte Lucie Guimier, chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique. Elle décrit "un entrelacs entre leurs convictions morales et religieuses, leur rejet de l'État-providence et leurs certitudes sur la dangerosité des vaccins ".

Des figures antivaccin contemporaines sont issues de ces milieux, comme le professeur Henri Joyeux, proche de la très conservatrice association "Familles de France", ou encore la généticienne Alexandra Henrion-Caude, elle aussi opposée au "mariage pour tous" et qui s'est vue reprocher son "engagement religieux et sectaire" par son ancien mentor à l'Inserm, le généticien Axel Kahn.

"Rejet de la société moderne et critique des autorités"

L'opposition au vaccin a gagné d'autres camps : en mai 68, raconte Lucie Guimier, la résistance vaccinale s'est propagée aux partis environnementalistes, très éloignés de l'extrême droite "mais qui ont pour point commun le rejet de la société moderne et la critique des autorités".

Cette ligne politique fait partie d'"un ensemble de revendications qu'on peut avoir quand on n'a pas été au pouvoir, et qu'on n'a pas été responsable de politique vaccinale", ajoute Jeremy Ward. Ce qui explique qu'en France, "les débouchés politiques de ces thèses ont été à l'extrême droite mais aussi parfois à l'extrême gauche et jusqu'en 2017 chez EELV" . Car lors des primaires de l'élection présidentielle cette année-là, c'est Yannick Jadot, qui ne partage pas l'hostilité aux vaccins d'autres membres du parti, qui l'emporte.

La crise Covid va rebattre les cartes, "créant un terreau fertile de lutte pour les libertés individuelles permettant aux mouvements anti-système de grossir leurs rangs, et particulièrement à l'extrême-droite", selon Lucie Guimier. Les têtes d'affiches de petits partis comme Nicolas Dupont-Aignan, qui a constamment manifesté son refus de la vaccination obligatoire dès les années 1990, ou Florian Philippot, rallient la "résistance" antivaccins Covid.

Le RN, au fur et à mesure de l'avancée de sa stratégie de normalisation, est plus hésitant : "En 2022, à l'approche de l'élection présidentielle, Marine Le Pen adoptait une position bien plus nuancée envers les vaccins , alors que quelque mois plus tôt elle disait y être 'fondamentalement opposée'", rappelle Lucie Guimier.

Ce parti reconduit toutefois la candidature d'une sortante, Virginie Joron, qui s'affiche ouvertement contre "Big Pharma".