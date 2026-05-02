En Floride, Trump tente de raviver sa côte de popularité

Donald Trump s'est déplacé vendredi en Floride, quittant la Maison blanche pour la première fois depuis une tentative d'assassinat déjouée, afin de tenter rallier ses électeurs à l'approche des élections de mi-mandat au Congrès ("midterms").

Le président américain a prononcé un discours lors d'une visite à The Villages, une vaste communauté de retraités qui soutient régulièrement les candidats républicains.

Il a défendu la guerre en Iran, s'en est pris aux démocrates et a balayé les critiques sur la situation économique.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré qu'il ne retirerait pas les forces américaines d'Iran "prématurément, pour que le problème ne resurgisse dans trois ans".

Ce déplacement intervient alors que la cote de popularité de Donald Trump est au plus bas et que le Parti républicain subit les effets de cette impopularité.

Plus de six électeurs sur dix désapprouvent l'action de Donald Trump, selon un sondage Reuters/Ipsos. Son taux d'approbation de 34% égale le plus bas niveau politique atteint à la fin de son premier mandat, lorsque, à son instigation, une foule de partisans avait saccagé le Capitole des Etats-Unis après sa défaite à l'élection présidentielle.

Les difficultés économiques continuent de peser sur le second mandat de Donald Trump : le prix moyen de l'essence aux Etats-Unis a atteint cette semaine son niveau le plus élevé depuis près de quatre ans, alors que le blocus naval américain de l'Iran se poursuit sans perspective de fin.

L'inflation a quant à elle accéléré en mars à son rythme le plus élevé depuis trois ans, a fait savoir jeudi le département du Commerce.

Donald Trump n'a que brièvement abordé l'attaque visant sa personne déjouée samedi dernier lors du dîner annuel de l'association des correspondants accrédités à la Maison blanche.

"Je devrais être à l'intérieur, dans un endroit sécurisé où je pourrais mener mon mandat rapidement, avec panache et en toute sécurité, en détruisant tout ce qui se dresse sur notre chemin, comme ces pays malfaisants qui veulent se doter de l'arme nucléaire", a lancé le président américain.

Après sa prise de parole devant les retraités, Donald Trump doit s'adresser à des responsables politiques et économiques de tout l'Etat en Floride à Palm Beach, puis assister au PGA Cadillac Championship sur son parcours de golf Trump National Doral, près de Miami.

(Jacob Bogage et Gram Slattery; version française Camille Raynaud)