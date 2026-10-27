EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, une agence américaine enquête à nouveau pour déterminer si Polymarket a enfreint les termes de l'accord conclu en 2022

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* Selon certaines sources, la CFTC examine actuellement si Polymarket a tenu sa promesse d'interdire l'accès aux utilisateurs américains

* La CFTC examine les contrôles de géolocalisation et la publicité aux États-Unis de Polymarket, selon certaines sources

* L'agence examine également les procédures d'inscription sur la plateforme américaine de Polymarket ainsi que les mesures de protection des clients, selon certaines sources

par Chris Prentice

Un régulateur américain enquête pour déterminer si l’opérateur de marché de prédiction Polymarket a enfreint un accord de mise en conformité conclu en 2022, dans lequel il s’était engagé à interdire l’accès de ses utilisateurs américains à sa principale plateforme étrangère, relançant ainsi une enquête que l’agence avait classée sans suite l’année dernière sans prononcer de sanctions, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cherche à déterminer si Polymarket a pris des mesures suffisantes pour empêcher les utilisateurs américains d’accéder à la plateforme, dans le cadre d’une enquête plus large qu’elle a ouverte sur la société en début d’année, ont indiqué ces sources. L’une d’entre elles a précisé que l’examen portait principalement sur les contrôles et les processus mis en place par Polymarket par le passé.

Dans le cadre de cette enquête, l’agence examine les contrôles mis en place par Polymarket pour déterminer la localisation de ses clients, ainsi que ses activités publicitaires aux États-Unis, ont précisé ces sources.

Polymarket est basée à New York et dispose d’une entité offshore enregistrée au Panama.

La CFTC examine également la plateforme américaine de Polymarket, que la société a commencé à déployer à la fin de l’année dernière, y compris ses procédures d’intégration des clients et les mesures de protection de ces derniers, ont déclaré ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat afin de pouvoir aborder des questions confidentielles liées à l’application de la réglementation.

C’est la première fois que Reuters fait état de ces éléments de l’enquête. Le Wall Street Journal, Bloomberg News et d’autres médias avaient été les premiers à rapporter en juin que la CFTC menait une enquête de grande envergure sur Polymarket, mais sans fournir beaucoup de détails. Bloomberg avait ajouté que la CFTC examinait l’activité de la société sur les réseaux sociaux.

Les porte-parole de la CFTC et de Polymarket ont refusé de commenter. Les enquêtes ne sont pas nécessairement le signe d’une infraction et beaucoup d’entre elles ne débouchent pas sur des mesures coercitives.

Ces nouveaux détails soulèvent néanmoins de nouvelles questions quant aux raisons pour lesquelles la CFTC et le ministère de la Justice ont clos l’année dernière des enquêtes similaires visant à déterminer si Polymarket avait violé l’accord de 2022, qui avait réglé les allégations de la CFTC selon lesquelles Polymarket opérait illégalement aux États-Unis depuis son lancement en 2020.

Aucune des deux agences n’a commenté la décision de clore ces enquêtes et un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de s’exprimer à ce sujet.

Les marchés de prédiction permettent aux traders de parier sur des événements du monde réel, notamment les sports, les annonces de mesures gouvernementales et les élections . Soutenu par des politiques favorables mises en place sous le second mandat du président Donald Trump, ce secteur a connu une forte croissance au cours des deux dernières années. Le fils de Trump, Donald Trump Jr, est un investisseur de Polymarket.

À mesure que ces plateformes se sont développées, elles ont attiré l’attention des législateurs démocrates et des associations de défense, qui craignent qu’elles ne créent de nouvelles possibilités de délit d’initié , tandis que les récents bouleversements politiques, notamment au Brésil cette semaine, ont soulevé des questions quant à leur fiabilité.

Polymarket a déclaré avoir renforcé ses contrôles. La société affirme qu’elle interdit expressément l’utilisation de réseaux privés virtuels (VPN) ou d’outils similaires pour contourner ses restrictions géographiques, et qu’elle dispose de contrôles approfondis pour surveiller les comportements répréhensibles et empêcher les utilisateurs soumis à des restrictions d’accéder à sa plateforme offshore.

S'adressant à Reuters en août , Shana Bautista, responsable mondiale des enquêtes et du renseignement chez Polymarket, a déclaré que le contournement de ses restrictions par des utilisateurs américains n'était pas « un problème vraiment répandu ».

LES AGENCES DE L’ADMINISTRATION BIDEN ONT OUVERT UNE ENQUÊTE EN 2024

Dans le cadre de l’accord de 2022 négocié par l’ancienne direction de la CFTC sous l’administration Biden, Polymarket a accepté de cesser de proposer ses services aux utilisateurs américains. Mais alors que les paris sur les élections américaines de 2024 se multipliaient sur la plateforme, des analystes politiques et des utilisateurs des réseaux sociaux se sont demandé si des Américains contournaient les restrictions de Polymarket.

Quelques mois avant l’élection, la CFTC a ouvert une enquête pour vérifier si Polymarket respectait les termes de l’accord, comme l’ont rapporté à l’époque Reuters et d’autres médias. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête connexe, et le FBI a perquisitionné le domicile new-yorkais de Shayne Coplan, directeur général de Polymarket, en novembre 2024.

Deux mois plus tard, l’administration Trump est entrée en fonction et a nommé de nouveaux dirigeants à la tête des deux agences. Le 15 juillet 2025, Coplan a déclaré dans un message publié sur X que la CFTC et le ministère de la Justice avaient clos leurs enquêtes et innocenté la société de tout acte répréhensible.

Une semaine plus tard, Polymarket a annoncé avoir racheté une bourse de produits dérivés agréée par la CFTC, qui est devenue la plateforme de ses activités aux États-Unis. Les plateformes enregistrées auprès de la CFTC doivent se conformer à certaines exigences en matière de protection des clients et de prévention des abus de marché.

Si les données de la CFTC montrent que l’activité globale de l’agence en matière de contrôle a chuté au cours du second mandat de Trump, son directeur chargé de l’application de la loi, David Miller, avait déclaré dès son premier mois en poste, en mars , qu’il surveillerait de près les marchés de prédiction.

En avril, l’agence et le ministère de la Justice ont inculpé un soldat américain, l’accusant d’avoir gagné 400 000 dollars grâce à des paris d’initiés sur la plateforme offshore de Polymarket, ce qui a soulevé de nouvelles questions quant à ses contrôles.

Selon l’acte d’accusation, Gannon Ken Van Dyke, qui a plaidé non coupable, a accédé à la plateforme à l’aide d’un VPN et d’un « mode de sortie » permettant de localiser géographiquement l’accès dans un pays étranger. Polymarket avait alors déclaré avoir saisi les autorités de cette affaire.