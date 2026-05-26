EN EXCLUSIVITÉ-Alors que la Fed freine les inspecteurs bancaires, Wall Street cherche à remporter de nouvelles victoires, selon certaines sources

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* Les banques réclament des précisions juridiques afin d'éviter tout retour en arrière concernant les changements majeurs apportés au cadre de surveillance

* La Fed prévoit de modifier la documentation relative aux « observations »

* Les démocrates avertissent que ces changements affaiblissent les garde-fous du système financier

* La publication des principes de surveillance vise à rendre les changements plus durables, selon des sources

(Reformulation du titre; ajout de liens hypertextes; ajout de contexte au paragraphe 16 concernant les recrutements externes) par Pete Schroeder

Les banques de Wall Street font pression en coulisses sur la Réserve fédérale pour qu'elle consolide son nouveau régime de surveillance afin que les changements ne puissent pas être facilement annulés par d'éventuelles futures administrations démocrates, ont déclaré quatre personnes au fait du dossier.

Alors que les régulateurs du président républicain Donald Trump entreprennent la plus grande refonte de la surveillance bancaire depuis la crise financière de 2008, ils réduisent considérablement le recours aux « points nécessitant une attention particulière » (MRA), l'outil principal que les inspecteurs bancaires utilisent depuis longtemps pour contraindre les prêteurs à corriger les faiblesses en matière de gestion et de contrôle des risques.

Conscients qu’ils ont une occasion rare d’alléger ce qu’ils qualifient de régime de surveillance hostile et onéreux, les prêteurs tentent de consolider leurs acquis. Ils exhortent la banque centrale à clarifier formellement l’ambiguïté juridique entourant le processus assoupli qui a remplacé les MRA, afin de placer les banques sur une base juridique solide à long terme, et la Fed prévoit d’apporter davantage de clarté, ont déclaré ces personnes autorisées à s’exprimer sous couvert d’anonymat au sujet de discussions privées.

Cette initiative, rapportée ici pour la première fois, montre que les banques de Wall Street tentent déjà de pérenniser ces changements, anticipant que les démocrates, sceptiques à l’égard de Wall Street, chercheront à les annuler – ce qui souligne ce que certains observateurs de la Fed qualifient de politisation croissante de la politique de supervision et de réglementation de la Fed. Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision sous Trump, qui dirige ces changements, « tente de modifier la culture de supervision de la Fed et de faire pencher la balance du pouvoir ... en faveur de la direction des banques », a déclaré Todd Baker, chercheur senior au Richman Center for Business, Law and Public Policy de l’université Columbia. Mme Bowman a déclaré que les superviseurs étaient trop accaparés par la recherche de fautes de forme ou de petits faux pas, et que son objectif était de les concentrer sur les risques réels, sans pour autant affaiblir la surveillance. Un porte-parole de la Fed a refusé de commenter.

LES PRÊTEURS IGNORAIENT AUPARAVANT LES OBSERVATIONS

Un MRA est un moyen confidentiel permettant aux inspecteurs d’identifier les problèmes qu’ils constatent dans les banques et d’ordonner aux établissements de les résoudre. Si un établissement ne remédie pas au problème, cela peut aboutir à une mesure coercitive formelle et à des sanctions financières. La plupart des grandes banques doivent généralement faire face à de nombreux MRA à tout moment. En octobre, la Fed a déclaré qu'elle réserverait les MRA aux risques financiers importants et qu'elle recommencerait à s'appuyer sur les « observations », un outil que la banque centrale avait abandonné en 2013, afin de signaler de manière informelle les problèmes. Dans une note de février, la Fed a déclaré qu'elle pourrait également reclasser certaines MRA existantes en observations. Alors que les MRA peuvent déboucher sur des mesures coercitives, les observations ne sont pas contraignantes. Bien que les banques aient salué cette nouvelle approche, elles estiment que les observations sont juridiquement ambiguës et qu’il est difficile de savoir comment les superviseurs réagiront si les banques ne donnent pas suite, ont indiqué ces sources. Elles craignent que les futurs dirigeants démocrates de la Fed ne se servent de cette ambiguïté pour transformer en MRA les observations qui, selon elles, n’ont pas été corrigées. Les banques font pression sur la Fed pour obtenir des garanties écrites explicites que les superviseurs ne le feront pas, et qu’ils ne transformeront les observations en MRA que si les faits entourant le problème changent, ont déclaré ces personnes. La Fed a indiqué qu’elle modifierait la documentation publique de 2013 concernant les observations, ce qui pourrait apporter plus de clarté, a déclaré l’une de ces personnes. Les banques se plaignent depuis longtemps que les superviseurs recourent systématiquement aux MRA pour des problèmes mineurs et que leur utilisation excessive peut détourner l’attention de la direction. La Silicon Valley Bank , soulignent-elles, comptait 19 MRA en cours lorsqu’elle a fait faillite , dont la plupart ne portaient pas sur les problèmes fondamentaux qui ont causé sa chute, comme l’a révélé une analyse rétrospective de la Fed .

Les MRA sont devenus le principal levier de pression des autorités de surveillance après que la crise de 2009 eut mis en évidence que les prêteurs ignoraient pour l'essentiel les observations formulées, ce qui a conduit la Fed à les supprimer, selon deux anciens responsables familiers avec la réflexion de la Fed à l'époque.

LEVER LE VOILE Affirmant que la bureaucratie freine les prêts et l'économie, l'administration Trump tente d'orienter vers un assouplissement des règles bancaires et de la surveillance , une initiative qui pourrait prendre de l'ampleur sous la direction du nouveau président de la Fed nommé par Trump, Kevin Warsh. Outre la limitation des MRA, la Fed et d’autres organismes de surveillance bancaire ont réduit le nombre et la portée des contrôles bancaires, et ont proposé ce mois-ci de réformer le système confidentiel de notation des banques . Mme Bowman a également annoncé son intention de réduire les effectifs chargés de la réglementation et de la supervision d’environ 30 %, entraînant le départ de collaborateurs de longue date, et a fait appel à ses propres collaborateurs, dont l’ancien avocat chevronné de Wall Street Randall Guynn, récemment nommé directeur de la supervision et de la réglementation, a rapporté Reuters .

Les démocrates affirment que ces changements affaiblissent les garde-fous du système financier à un moment périlleux pour l'économie mondiale, et certains banquiers s'attendent à un retour de bâton s'ils remportent la Maison Blanche en 2028. S'il est devenu courant que le pendule réglementaire oscille entre les administrations républicaines et démocrates, cette dynamique s'est « amplifiée » depuis que la Maison Blanche de Trump a renforcé son contrôle sur les régulateurs, a déclaré M. Baker.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que l'administration Trump se concentrait sur les « risques objectifs et mesurables » pesant sur les marchés financiers.

Inscrire le recul de la supervision dans des réglementations officielles rendrait celles-ci plus difficiles à démanteler, ont déclaré des experts juridiques, mais Mme Bowman doit soumettre les projets de réglementation au vote du conseil d’administration de la Fed. Bien que les républicains détiennent la majorité, la banque centrale s’est historiquement efforcée de parvenir à un consensus, et les démocrates du conseil s’opposeraient probablement à une telle mesure, selon des responsables du secteur.

Pourtant, les proches de Mme Bowman ont levé le voile sur la supervision en publiant de nouveaux principes opérationnels à l’intention des inspecteurs, une initiative visant à rendre ces changements plus durables, a déclaré l’une des sources ayant une connaissance directe du dossier.

La supervision a été entourée de secret, ce qui, selon les prêteurs, a favorisé une culture d'irresponsabilité. La publication de principes de supervision n'engage pas juridiquement la Fed, mais elle augmente les enjeux politiques et juridiques d'un revirement de cap en obligeant les futurs décideurs à justifier tout changement, a déclaré la source.

Jeremy Kress, professeur de droit à l'université du Michigan, a déclaré qu'il pensait que ces changements seraient durables, d'autant plus que de nombreux inspecteurs de longue date quittent leurs fonctions.

« Il faudra beaucoup de temps au futur vice-président chargé de la supervision … pour faire changer le cap », a déclaré M. Kress.