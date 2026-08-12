En Espagne et en Islande, l'éclipse solaire émerveille des millions d'habitants et visiteurs

par Corina Pons, Tom Little et David Latona

Des millions de personnes ont assisté, émerveillées, à l'éclipse solaire totale qui a plongé dans l'obscurité une partie de l'Islande et de l'Espagne mercredi.

Les autorités espagnoles, qui s'attendaient à accueillir jusqu'à six millions de visiteurs pour voir ce phénomène qui n'était plus survenu depuis 1999 en Europe occidentale, avaient déployé 25.000 policiers pour garantir la sécurité autour des sites d'observation, principalement dans les zones rurales du nord du pays et dans les Baléares.

La péninsule ibérique avait connu sa dernière éclipse totale de Soleil en 1912, mais une autre est prévue le 2 août 2027, et une éclipse annulaire suivra en janvier 2028, complétant ainsi un trio d'éclipses historique.

A Buitrago de Lozoya, un district rural au nord de Madrid, les spectateurs ont applaudi lorsque le ciel s'est obscurci et que les grains de Baily - des points lumineux de lumière solaire qui se forment dans les secondes qui précèdent ou suivent le maximum de l'éclipse - ont brillé à l'horizon juste après 20h30 (18h30 GMT), durant à peine une minute.

"C'est impressionnant de voir comment les couleurs reviennent petit à petit – d'abord les rouges, puis les bleus – tout comme à l’aube et au crépuscule, trompant totalement votre cerveau", a déclaré Diego Fernandez, un économiste âgé de 32 ans.

En Islande, pays de 400.000 habitants où 80.000 visiteurs se sont déplacés pour assister au phénomène, l'éclipse s'est révélée moins impressionnante en raison de la couverture nuageuse mais une éclaircie à l'ouest de l'île a permis aux vacanciers et habitants de profiter du spectacle. L'extrême ouest du pays a baigné dans une obscurité totale pendant près de 2 minutes et 13 secondes.

A Reykjavik, la capitale, l'éclipse était masquée par les nuages mais la ville a peu à peu été plongée dans le noir.

"C'était comme si une journée entière était arrivée d’un coup et j’ai eu la chair de poule parce que cela nous a fait réfléchir à (...) la brièveté de la vie, à quel point le temps peut être différent et dépend de votre point de vue", a commenté Eduarda Ortiz, une avocate de 33 ans.

L'événement a attiré aussi bien des observateurs occasionnels que des "chasseurs d'éclipses", des passionnés qui sillonnent le globe pour se trouver sur la trajectoire de l'éclipse totale, comme Gordon Telepun, un chirurgien plasticien à la retraite et astronome amateur américain qui a déjà photographié six éclipses totales et s'était installé pour l'occasion à Majorque.

Les autorités espagnoles avaient déployé une campagne de prévention et des forces de police en nombre par crainte notamment des feux de forêt mais aucun incident majeur n'avait été signalé mercredi soir.

(Avec les bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)