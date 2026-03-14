EN DIRECT-Trump menace les sites pétroliers sur l'île de Kharg, l'Iran promet de riposter

Les Etats-Unis ont "totalement détruit" des cibles militaires sur l'île iranienne de Kharg et ils en bombarderont les infrastructures pétrolières si l'Iran ne lève pas son blocage du détroit d'Ormuz, a déclaré Donald Trump, deux semaines après le début du conflit au Moyen-Orient qui a déjà provoqué une envolée des cours du pétrole.

L'Iran, dont 90% des exportations de pétrole partent des terminaux de l'île de Kharg, a pour sa part menacé de s'en prendre en représailles aux installations pétrolières des compagnies coopérant avec les Etats-Unis dans la région en cas d'attaque contre ses propres infrastructures d'hydrocarbures.

Alors que Téhéran ne montre aucun signe de fléchissement, les attaques se poursuivent de part et d'autre, Israël ayant dit vendredi avoir frappé plus de 200 cibles en 24 heures dans le centre et l'ouest de l'Iran, notamment des lanceurs de missiles balistiques, des systèmes de défense antiaérienne et des sites de production d'armes.

L'ambassade des Etats-Unis en Irak, à Bagdad, a été touchée par des missiles samedi et de la fumée s'élevait du bâtiment, a-t-on appris de sources sécuritaires irakiennes, sans plus de détails.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont pour leur part déclaré avoir poursuivi leurs attaques contre Israël aux côtés du Hezbollah libanais, selon l'agence iranienne Tasnim.

Donald Trump, qui donne des indications contradictoires sur la durée du conflit, a déclaré vendredi aux journalistes qu'il durerait "aussi longtemps que nécessaire".

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

09h07 - Certaines opérations de chargement de pétrole dans le port de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, sont suspendues à la suite d'une attaque de drone et d'un incendie, rapporte Bloomberg, citant des sources informées.

05h30 - L'ambassade des Etats-Unis en Irak, à Bagdad, est touchée par des missiles et de la fumée s'élève du bâtiment, déclarent des sources sécuritaires irakiennes à Reuters, sans fournir de précisions.

05h20 - Un missile frappe un héliport dans l'enceinte de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, rapporte Associated Press, citant deux responsables irakiens.

04h36 - Le "tsar de l'intelligence artificielle et des cryptomonnaies" à la Maison blanche, David Sacks, déclare que les Etats-Unis devraient "déclarer la victoire et s'en aller" d'Iran, l'une des rares déclarations faites par une figure de l'administration Trump appelant à une sortie du conflit.

02h32 - Les forces armées iraniennes préviennent que toute attaque contre les infrastructures pétrolières et énergétiques de l'Iran mènerait à des attaques contre les infrastructures énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières coopérant avec les Etats-Unis dans la région, rapportent les médias iraniens.

00h44 - Les autorités qataries évacuent certaines zones du quartier de Msheireb, à Doha, où sont notamment situés des bureaux du gouvernement.

L'ordre d'évacuation a été donné après que le ministère qatari de l'Intérieur a annoncé que les autorités procédaient à l'évacuation de "certaines zones spécifiques par mesure de précaution temporaire".

Cette annonce est intervenue environ une heure avant que les autorités annoncent que des missiles avaient été interceptés au Qatar.

00h24 - Cinq avions ravitailleurs de l'armée de l'air américaine sont endommagés dans une frappe de missiles de l'Iran contre la base aérienne saoudienne de Prince Sultan, rapporte le Wall Street Journal, citant deux responsables américains.

00h18 - Une frappe israélienne contre un centre médical fait au moins 12 morts parmi les membres du personnel à Bourj Qalaouiya, dans le sud du Liban, rapporte l'agence de presse officielle libanaise, citant le ministère de la Santé.

Le ministère indique que ce bilan est provisoire, les opérations de secours se poursuivant.

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LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

Retrouvez le DIRECT de la journée de vendredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)