EN DIRECT-Treizième jour de guerre en Iran, les frappes au Liban se poursuivent

Le conflit qui fait rage au Moyen-Orient depuis le lancement des bombardements israéliens et américaines contre l'Iran est entré jeudi dans son treizième jour.

Les frappes contre Beyrouth se poursuivent également au Liban, où Israël et le Hezbollah, mouvement aligné sur l'Iran, s'affrontent.

Près de deux mille personnes ont été tuées à travers le Moyen-Orient depuis le début de l'offensive déclenchée le 28 février.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a recommandé mercredi à ses membres de débloquer 400 millions de barils de pétrole pour contenir la flambée des prix de l'énergie.

Mardi, les Gardiens de la révolution iranienne ont prévenu que Téhéran ne permettrait aucune exportation de pétrole depuis la région via le détroit d'Ormuz tant que Washington et Israël poursuivraient leurs attaques.

"Préparez-vous à voir le baril de pétrole atteindre 200 dollars", a déclaré mercredi le commandement militaire iranien.

Le président américain continue pour sa part d'envoyer des messages contradictoires sur l'issue du conflit. Mercredi, Donald Trump a répété au site d'information Axios que la guerre prendrait "bientôt" fin, après avoir prévenu l'Iran mardi de conséquences d'un niveau "jamais aperçu auparavant" si des mines iraniennes étaient placées dans le détroit d'Ormuz.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

01h06 - Donald Trump déclare aux journalistes que Washington est en "très bonne posture" dans sa guerre contre l'Iran et que les Etats-Unis "vont surveiller de très près le détroit".

"Nous parcourons librement ce pays, et nous allons maintenant nous intéresser de très près aux détroits. Les détroits sont en excellent état."

00h59 - Une frappe fait au moins six morts dans le quartier de Ramlet al Baïda à Beyrouth, sur le front de mer, dit une source sécuritaire.

00h05 - Les Etats-Unis vont libérer 172 millions de barils de pétrole puisés dans leurs réserves stratégiques dans le cadre des mesures annoncées mercredi par l'AIE pour contenir la hausse des cours du brut provoquée par le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz, annonce le secrétaire américain à l'Energie, Chris Wright.

00h02 - Des renseignements américains montrent que le régime iranien ne court pas le risque de s'effondrer dans l'immédiat, disent trois sources au fait de la question.

