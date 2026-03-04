EN DIRECT-Nouveaux bombardements en Iran, les USA ont effectué près de 2.000 frappes

De nouveaux bombardements ont visé l'Iran dans la nuit de mardi à mercredi, alors que l'offensive militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre le pays entre dans sa cinquième journée.

Près de 2.000 frappes ont été effectuées par les Etats-Unis en Iran, a indiqué mercredi l'armée américaine.

Au Liban, où s'est ouvert un nouveau front après des tirs du Hezbollah en territoire israélien, Tsahal a déployé des troupes supplémentaires sur le sol libanais, dans la zone frontalière, parlant d'une mesure "tactique et préventive".

A Paris, le président français Emmanuel Macron a imputé à l'Iran la "responsabilité première" de la situation actuelle, annonçant mardi soir lors d'une allocution télévisée l'envoi du porte-avions Charles-De-Gaulle en Méditerranée.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

03h30 - Plusieurs personnes sont mortes dans une frappe aérienne israélienne menée contre un immeuble résidentiel de la ville de Baalbek, au Liban, rapporte l'agence de presse libanaise NNA.

01h01 - Près de 2.000 frappes ont été effectuées par les Etats-Unis en Iran, a indiqué mardi l'armée américaine, ajoutant que 17 navires iraniens, dont un sous-marin, ont été détruits.

00h26 - La station de la CIA à l'ambassade des Etats-Unis en Arabie saoudite a été touchée lundi par un drone iranien présumé, a dit à Reuters une source au fait de la question.

Rien n'indique que la station était prise pour cible, précise la source.

00h22 - L'Arabie saoudite prendra les mesures nécessaires pour défendre sa sécurité et protéger son territoire, ses ressortissants et ses résidents, rapporte tôt mercredi l'agence de presse officielle, citant un communiqué du gouvernement.

00h10 - L'armée israélienne dit avoir lancé une vaste vague de frappes en Iran.

00h03 - Le Pentagone annonce avoir identifié quatre réservistes de l'armée américaine tués dans le cadre de l'opération militaire contre l'Iran.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)