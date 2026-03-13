EN DIRECT-Le conflit au Moyen-Orient entre dans son quatorzième jour

La guerre au Moyen-Orient est entré vendredi dans son quatorzième jour, alors que le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré jeudi dans son premier message public dans ce rôle que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

Quelques heures plus tard, lors de sa première conférence de presse depuis le début des frappes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé les Iraniens à se soulever contre le régime théocratique à Téhéran.

Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'un soldat français était mort lors d'une attaque dans la région d'Erbil, en Irak.

L'armée française avait annoncé plus tôt que six soldats français avaient été blessés dans une attaque de drones dans le nord de l'Irak.

Aucune information supplémentaire n'a toutefois été donnée sur l'origine de l'attaque.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

01h52 - Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak et indique que plusieurs militaires français ont été blessés.

Le chef de l'Etat précise que la présence en Irak de ces soldats s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terrorisme.

Aucune information supplémentaire n'a été donnée sur l'origine de l'attaque.

01h46 - La Résistance islamique en Irak, un réseau de factions armées, revendique la responsabilité de la destruction d'un avion ravitailleur militaire américain dans l'ouest de l'Irak.

00h45 - L'administration américaine a épuisé "des années" de munitions essentielles depuis le début de la guerre contre l'Iran, rapporte le Financial Times, citant des sources.

00h38 - Les Etats-Unis accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, sous le coup de sanctions américaines, actuellement bloqués en mer.

Il s'agit d'une mesure visant à stabiliser les marchés énergétiques mondiaux perturbés par la guerre en Iran, dit le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent.

