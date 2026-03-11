EN DIRECT-Intenses bombardements en Iran, regain d'incertitude sur les marchés

Les Etats-Unis et Israël ont pilonné l'Iran mardi, des bombardements décrits par le Pentagone et les Iraniens comme les plus intenses depuis le début de la guerre.

Les Gardiens de la révolution iranienne ont prévenu que Téhéran ne permettrait aucune exportation de pétrole depuis la région, via le détroit d'Ormuz, tant que Washington et Israël poursuivraient leurs attaques.

Ils ont par ailleurs déclaré avoir lancé mardi soir des missiles vers la base d'Al Oudeïd au Qatar, opérée par les Etats-Unis, et la base d'Al Harir, située au Kurdistan irakien.

L'incertitude est revenue sur les marchés mardi soir alors que les investisseurs avaient privilégié les commentaires effectués la veille par Donald Trump sur une fin imminente de la guerre en début de journée.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

02h49 - Un drone frappe une installation diplomatique américaine en Irak, selon un responsable américain et une alerte interne émise par le département d'Etat que Reuters a pu consulter.

Une alerte distincte précise qu'aucun blessé n'est à déplorer.

01h17 - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole afin de stabiliser le marché, rapporte le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables au fait de la question.

Le recours aux stocks stratégiques dépasserait les 182 millions de barils de pétrole que les pays membres de l'AIE ont libéré en 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, ajoute le WSJ.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)