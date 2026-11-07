EN DIRECT-France-Mobilisation en net recul pour "l'acte IV" de la contestation

Une nouvelle journée de mobilisation a lieu samedi dans plusieurs villes de France lancée à l'appel de la coordination des "gilets jaunes", de plusieurs syndicats et d'organisations étudiantes pour protester notamment contre la vie chère, sans pour autant réunir autant de manifestants que lors des précédents rassemblements.

Cet "acte IV" de la contestation fait suite à une journée de mobilisation importante qui a rassemblé entre 575.000 et 1,6 million de personnes, selon les décomptes du ministère de l'Intérieur et de la CGT.

En plus des revendications des lycéens et des étudiants, auxquelles se sont agrégées des expressions de colère contre la vie chère émanant de collectifs informels comme les "Gilets jaunes", les syndicats plaident pour des revalorisations salariales et davantage de moyens pour les services publics.

A Paris, l'intersyndicale a été autorisée à défiler de la place de la République à la place de la Nation, alors que les "Gilets jaunes" ont dit vouloir se diriger vers la place de la Concorde, malgré l'interdiction de la préfecture.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu réunira lundi les organisations représentatives des salariés et des employeurs pour une conférence sociale "permettant d'apporter des réponses aux questions de pouvoir d'achat et de salaires", a annoncé Matignon.

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a appelé le gouvernement à procéder à une hausse du SMIC et déclencher une dynamique de négociations salariales de nature à provoquer "un électrochoc" en matière de pouvoir d'achat.

L'intersyndicale se réunira à la suite de la réunion organisée par Matignon pour décider de la suite à donner à la mobilisation.

Après les pillages et violences qui ont émaillé les manifestations du 17 octobre, le gouvernement a prévu un important dispositif de sécurité, avec 70.000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire français, comme lors des dernières semaines.

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS:

15h30 - La tête du cortège parisien arrive dans le calme place de la Nation.

14h37 - A 14h00, 7.000 personnes participent à 68 actions sur l'ensemble du territoire national, selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 15.000 participants le 31 octobre, 37.000 le 24 octobre et 67.000 le 17 octobre.

Beauvau fait état d'une situation "calme et maîtrisée" et recense 18 interpellations réalisées contre 27 à la même heure la semaine précédente.

14h30 - Malgré l'interdiction de rassemblement, une vingtaine de manifestants sont réunis place de la Concorde, située à quelques encablures de l'Assemblée nationale, de Matignon et du palais de l'Elysée, rapporte une journaliste de Reuters.

14h16 - A Paris, la tête de cortège s'élance depuis la place de la République.

14h04 - "La jeunesse aujourd'hui est encore déterminée, elle est encore en colère, elle va continuer à descendre dans les rues aujourd'hui mais aussi dès mardi prochain aux côtés des personnels de l'Education nationale", déclare Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef en tête du cortège parisien place de la République.

"Le gouvernement procède à de l'enfumage, aujourd'hui on demande des actions concrètes qui ont des conséquences concrètes sur la vie des lycéens et lycéennes", estime de son côté Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne.

13h00 - Une intersyndicale de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et des unions syndicales régionales appellent dans un communiqué à une nouvelle journée de mobilisation mardi 10 novembre.

"Le gouvernement doit entendre les revendications de la jeunesse et des personnels : c’est en poursuivant et en amplifiant le rapport de force que nous pourrons gagner et obtenir de véritables avancées", indique le communiqué.

"Le Premier ministre a annoncé la tenue d’une conférence sociale sur les salaires lundi 9 novembre... mais qui semble exclure la Fonction publique. Si cela est confirmé, c’est une nouvelle provocation."

10h03 - La coordination des "Gilets jaunes" recense sur son site internet 154 mobilisations sur l'ensemble du territoire national.

(Bureau de Paris)