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EN DIRECT-France/incendies-115.000 hectares brûlés depuis le début de l'année
information fournie par Reuters 26/07/2026 à 21:02
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L'incendie qui sévit en Gironde continue de se propager dimanche après avoir déjà conduit à l'évacuation de 220.000 personnes depuis mercredi et brûlé 42.000 hectares, a dit le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, qui a ajouté qu'un total "inédit" de 115.000 hectares a été parcouru depuis le début de l'année.

"Il faut regarder les choses avec calme bien sûr, mais aussi avec réalisme : on a feu qui n'est pas maîtrisé, qui se dirige vers la métropole (de Bordeaux) (...) C'est un feu erratique, qui s'auto-alimente", a-t-il déclaré sur France 2.

L'Elysée a annonce qu'Emmanuel Macron présiderait lundi à 10h00 une cellule interministérielle de crise consacré aux incendies, une heure avant le conseil des ministres.

Se défendant des critiques estimant qu'il n'y avait pas assez de moyens pour lutter contre les flammes - en Gironde mais aussi dans le Var, dans les Landes et en Corse - Laurent Nunez a évoqué les 2.500 sapeurs pompiers, les 18 moyens aériens et les 1500 militaires notamment mobilisés en Gironde.

Au total, 220.000 personnes ont été évacuées en Gironde et 30.000 dans les Landes.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

20h30 - "Ce feu peut très bien faire des sautes, notre priorité c'est de sauver des vies humaines", a encore déclaré Laurent Nunez sur France 2.

17h05 - "J'incite les touristes à ne pas venir, à ne pas rejoindre la Gironde tant que le feu n'est pas fixé et j'invite les touristes déjà présents à envisager une autre destination", a déclaré lors d'un point de presse la préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas.

"On ne sait pas (comment le feu va évoluer). Ce feu éclate selon son bon vouloir. Pour l'instant, la métropole (de Bordeaux) n'est pas menacée", a-t-elle ajouté.

16h45 - "Il n'y aura pas de retour possible dans les collectivités évacuées tant que le feu n'est pas fixé", a encore dit Sophie Brocas.

Elle a noté que les températures allaient repartir à la hausse mardi, soulignant que cela pouvait être un facteur aggravant de la situation.

Sophie Brocas a également exhorté les salariés résidant dans des collectivités non évacuées à ne pas traverser des collectivités évacuées pour se rendre à leur lieu de travail, ajoutant que, par conséquent, il ne sera pas possible de travailler dans les collectivités évacuées.

"Nous intensifions nos efforts pour priver l'incendie de combustible", a-t-elle poursuivi.

12h25 - "On est en état de vigilance plus qu'en état d'urgence", déclare le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, sur BFM TV, alors que le feu a été signalé à une quinzaine de kilomètres des points d'entrée de l'agglomération bordelaise. "On se prépare à toutes les éventualités", dit-il, ajoutant: "Nous ne préparons pas l'évacuation de Bordeaux, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Inutile d'affoler les populations."

10h40 - "Une nouvelle nuit difficile sur le front des incendies. La situation demeure très défavorable", déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez dans un message posté sur son compte X.

Le feu est "redevenu extrêmement virulent" en Gironde, "créant son propre vent et évoluant de manière erratique vers l'agglomération bordelaise", écrit-il. Quelque 2.500 sapeurs pompiers sont mobilisés dans le département ainsi que 1.500 militaires et près de 1.200 policers et gendarmes, ainsi que 450 bénévoles des associations agréées de sécurité civile.

Dans les Landes, où 3.600 hectares ont déjà été parcourus par les flammes, 36.000 personnes évacuées, et où sont mobilisés 550 sapeurs pompiers, les lisières restent "très actives".

Dans le Var, où 1.100 sapeurs pompiers restent mobilisés, le retour annoncé du mistral fait craindre une nouvelle dégradation des conditions, ajoute le ministre en précisant que d'autres incendies sont combattus en Corse et dans les Hautes-Alpes notamment.

08h35- Le trafic ferroviaire est interrompu au sud de Bordeaux jusqu'à nouvel ordre, annonce la SNCF.

07h45 - "Ce feu est imprévisible et à chaque fois qu'on croit avoir remporté une bataille, eh bien malheureusement il nous surprend de la pire des façons qui soit. Et donc malheureusement, aucune date de retour aujourd'hui ne peut être annoncée", déclare sur BFM TV le maire de Cestas, Jérôme Steffe.

"Aujourd'hui, il est impossible de dire où s'arrêtera le feu. La seule information que je peux donner c'est qu'il n'a pas franchi l'autoroute pour l'instant, qui sert un peu de pare-feu. Mais hier il y a eu des sautes de feu de plus d'un kilomètre donc la vigilance reste de mise."

02h00 - "En début de nuit, une propagation rapide de l'incendie a été observée", déclare la préfecture de Gironde dans un point de situation. "Elle était liée à la combinaison de deux facteurs qui s'auto-alimentent : la végétation sèche et le vent, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 40km/h. A 20h, un phénomène de pyrocumulonimbus a ainsi pu être observé. Aussi, les sauts de feu ont constitué un vecteur important de propagation de l'incendie."

00h54 - Sophie Brocas, la préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, prend un arrêté de fermeture partielle de l'A63.

"Sens Sud-Nord: fermeture entre l'échangeur 17 de Liposthey jusqu'à l'échangeur 24 situé à Cestas. Sens Nord-Sud: fermeture entre la rocade et l'échangeur 23, situé à Marcheprime", précise le message publié sur X.

Le message demande à la population d'éviter impérativement le secteur.

00h00 - Emmanuel Macron remercie l'Union européenne et plusieurs pays européens pour leur aide dans la lutte contre les incendies.

23h33 - La préfète de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, écrit sur le réseau social X ordonner de manière préventive l'évacuation de 55.000 personnes des communes de Marcheprime, Cestas, Mios, ⁠Biganos et ⁠Le Barp.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)

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3 commentaires

  • 01:23

    Entendu à l'instant sur LCI, Guillaume Roquette :"Les pompiers se plaignent car il faut retirer les véhicules pour aller mettre de l'AD Blue dans le réservoir. " Hahaha elle me fera ma nuit celle-là, de la bonne info ...

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