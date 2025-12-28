En Birmanie, des élections dans un contexte de guerre civile et de crise humanitaire

Les Birmans se rendent aux urnes dimanche pour des élections législatives sur fond de guerre civile qui a ravagé certaines parties du pays, qui traverse l'une des pires crises humanitaires d'Asie.

Déjà l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est, la Birmanie est touchée par un conflit déclenché par un coup d'État survenu en 2021 au cours duquel les militaires ont évincé un gouvernement civil élu dirigé par Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix.

SITUATION HUMANITAIRE

La crise humanitaire en Birmanie est l'une des plus graves d'Asie. Elle est liée à l'intensification de la guerre civile et à des catastrophes naturelles répétées, dont un tremblement de terre massif en mars.

La junte au pouvoir a déjà censuré des informations sur la grave crise alimentaire qui frappe le pays en faisant pression sur les chercheurs pour qu'ils ne collectent pas de données sur le sujet et sur les travailleurs humanitaires pour qu'ils ne les publient pas, a montré une enquête de Reuters.

Les coupes dans l'aide internationale décidées par le président américain Donald Trump ont des effets dévastateurs pour la population birmane, a déclaré le rapporteur spécial de l'Onu sur la situation des droits de l'homme en Birmanie.

Les Nations unies estiment que 20 millions des 51 millions d'habitants du pays ont besoin d'aide humanitaire car l'inflation galopante et la chute de la monnaie locale ont fait passer près de la moitié de la population sous le seuil de pauvreté.

Selon les estimations de l'Onu, plus de 3,6 millions de personnes ont été déplacées et plus de 6.800 civils ont été tués dans le conflit déclenché par le coup d'État.

Un nombre croissant de personnes sont obligées de fuir la violence montante et plus de 12 millions de personnes seront confrontées à une famine aiguë l'année prochaine, dont un million auront besoin d'une aide vitale, selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies (Pam).

Selon les estimations de l'agence, plus de 16 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë en Birmanie, ce qui signifie que le manque de nourriture menace leurs moyens de subsistance et leur vie.

Ces personnes constituent le cinquième groupe le plus important ayant besoin d'aide dans le monde, ce qui fait de la Birmanie "un point chaud de la faim très préoccupant", a déclaré le Pam.

Plus de 540.000 enfants dans le pays devraient souffrir cette année de malnutrition aiguë - une émaciation qui peut avoir des effets graves et durables -, soit une augmentation de 26% par rapport à l'année dernière, selon les données de l'agence, qui estime q'un enfant de moins de cinq ans sur trois souffre déjà d'un retard de croissance.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE

L'économie de la Birmanie, autrefois considérée comme l'une des plus prometteuses de la région, a connu des difficultés ces dernières années, sous l'effet de la guerre civile, des catastrophes naturelles et de la mauvaise gestion.

Malgré ces difficultés, l'économie montre quelques signes d'amélioration et la croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait atteindre les 3% au cours du prochain exercice fiscal qui débute en avril, a déclaré la Banque mondiale ce mois-ci.

Cette croissance attendue est liée à la reconstruction après le tremblement de terre et à la poursuite de l'aide ciblée pour les zones les plus touchées, bien que l'inflation devrait rester supérieure à 20%.

Face à la détérioration de l'approvisionnement en électricité, qui expose des millions de personnes à des pannes chroniques, les ménages et les entreprises ont de plus en plus recours à l'énergie solaire pour bénéficier d'une alimentation fiable.

La Russie, qui a tissé des liens avec la junte, a signé en juin un accord d'investissement avec la Birmanie qui, selon elle, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises énergétiques russes dans ce pays d'Asie du Sud.

(Rédigé par Shoon Naing ; version française Kate Entringer, édité par Camille Raynaud)