 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Australie, un arbre se fait découper en plein milieu d’un match de D2 féminine
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 11:55

En Australie, un arbre se fait découper en plein milieu d’un match de D2 féminine

En Australie, un arbre se fait découper en plein milieu d’un match de D2 féminine

Putain de nature. L’info n’aura pas échappé aux aficionados de la National Premier Leagues Women’s australienne, en particulier aux suiveurs assidus du groupe de l’Etat du Queensland. Pour le reste du monde, ce match de D2 entre les Souths Strikers et Gold Coast United est passé relativement inaperçu. Peut-être parce qu’une rangée d’arbres plantés au niveau de la ligne médiane du stade empêchaient les caméras de filmer la rencontre de façon optimale ?

En tout, cas, un employé du club a pris les choses en main à la demi-heure de jeu. Armé d’une tronçonneuse, il a entrepris d’élaguer les insolents feuillus en direct , permettant aux 3186 téléspectateurs de la rencontre diffusée sur YouTube d’assister à un honorable 1-1 entre les deux équipes.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank