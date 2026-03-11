En Australie, un arbre se fait découper en plein milieu d’un match de D2 féminine

Putain de nature. L’info n’aura pas échappé aux aficionados de la National Premier Leagues Women’s australienne, en particulier aux suiveurs assidus du groupe de l’Etat du Queensland. Pour le reste du monde, ce match de D2 entre les Souths Strikers et Gold Coast United est passé relativement inaperçu. Peut-être parce qu’une rangée d’arbres plantés au niveau de la ligne médiane du stade empêchaient les caméras de filmer la rencontre de façon optimale ?

En tout, cas, un employé du club a pris les choses en main à la demi-heure de jeu. Armé d’une tronçonneuse, il a entrepris d’élaguer les insolents feuillus en direct , permettant aux 3186 téléspectateurs de la rencontre diffusée sur YouTube d’assister à un honorable 1-1 entre les deux équipes.…

JD pour SOFOOT.com