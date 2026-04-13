En Algérie, Léon XIV fustige les "tendances néocoloniales"

(Actualisé avec première étape à Alger, déclarations dans l'avion, précisions)

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV a entamé lundi une visite historique de deux jours en Algérie, première étape d'une tournée en Afrique, en dénonçant les "violations continues du droit international" et les "tendances néocoloniales".

Accueilli en "pèlerin de paix" lundi matin à Alger sous un ciel pluvieux par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Léon XIV est le premier souverain pontife à fouler la terre natale de Saint-Augustin, penseur chrétien qui inspire son action.

La solennité de cette visite de deux jours a été éclipsée par les remarques virulentes de Donald Trump à l'encontre de ce premier pape d'origine nord-américaine, qui ne ménage pas ses critiques contre le bellicisme du président des Etats-Unis.

Samedi encore, lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre de Rome, Léon XIV a lancé : "Assez de guerre !", en invitant les dirigeants internationaux à choisir "la table du dialogue et de la médiation".

Le locataire de la Maison blanche, qui s'est représenté en Jésus-Christ sur son réseau social Truth Social, a répliqué dimanche en écrivant ne pas vouloir d'un pape "qui pense que c'est OK pour l'Iran d'avoir l'arme nucléaire" et "qui critique le président des Etats-Unis". Auprès de journalistes, il a également exhorté le pape à "se ressaisir", soulignant ne pas être "un grand fan" de sa personne.

Dans l'avion qui le menait en Algérie, le pape a répondu qu'il n'entendait pas "entrer dans un débat" avec Donald Trump et qu'il continuerait à s'"élever haut et fort contre la guerre, à promouvoir la paix, le dialogue et les relations multilatérales entre les États". "Je ne pense pas que le message de l'Évangile doive être détourné comme certains le font", a-t-il ajouté.

A Alger, le pape s'est d'abord recueilli sur le Monument aux martyrs, en hommage aux morts de la guerre d'indépendance contre la France (1954-1962).

"En ce lieu, rappelons-nous que Dieu souhaite la paix pour toutes les nations". "La véritable lutte pour la libération ne sera définitivement gagnée que lorsque la paix des cœurs aura été conquise", a-t-il déclaré alors que la France et l'Algérie continuent de se déchirer sur leur histoire commune.

"UN NOUVEAU CHAPITRE"

Le souverain pontife a martelé ensuite son appel à la paix et à la concorde lors d'un discours devant les autorités algériennes et le corps diplomatique.

"Au lieu de multiplier les malentendus et les conflits, vous pouvez devenir les acteurs d’un nouveau chapitre de l'Histoire", a-t-il affirmé. "Aujourd'hui, cela est plus urgent que jamais face aux violations continues du droit international et aux tendances néocoloniales", a-t-il poursuivi dans un message implicite aux Etats-Unis.

Le pape devait ensuite se rendre à la Grande Mosquée, dans ce pays musulman où les catholiques ne sont qu'une infime minorité, puis à la basilique Notre-Dame d'Afrique pour une célébration interreligieuse.

Léon XIV est attendu mardi à Annaba, sur la côte nord-est, pour visiter les ruines de l'ancienne ville d'Hippone, qui revêt pour lui une signification particulière car il est membre de l'Ordre de Saint-Augustin s'inspirant des enseignements d'Augustin d'Hippone, figure majeure de l'Église chrétienne primitive au IVe siècle.

Sa tournée le mènera ensuite au Cameroun, en Angola et Guinée équatoriale jusqu'au 23 avril. Le pape parcourra près de 18.000 km pour visiter 11 villes et localités dans le cadre d'un itinéraire comprenant 18 vols.

Cette tournée a pour but "d'aider à attirer l'attention du monde sur l'Afrique", a déclaré à Reuters le cardinal Michael Czerny, haut responsable du Vatican et proche conseiller du souverain pontife.

"En s'y rendant si tôt dans son pontificat, le pape montre que l'Afrique compte", a-t-il dit. "Léon veut s'assurer que l'Afrique ne soit pas oubliée par les pays et les peuples absorbés par leurs propres préoccupations."

Selon les statistiques du Vatican, plus de 20% des catholiques du monde vivent en Afrique et, dans trois des pays que Léon XIV va visiter, plus de la moitié de la population se déclare catholique.

(Reportage Joshua McElwee, avec Miguel Gomes à Luanda et Robbie Corey-Boulet à Dakar, version française Benjamin Mallet et Sophie Louet, édité par)