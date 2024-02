En 2024, les prix de l’alimentation vont encore augmenter, mais moins qu’en 2023

« Je suis certain que les prix vont baisser dès que les négociations commerciales auront pris fin. » Le 7 janvier 2024, sur France 3, Bruno Le Maire annonçait une baisse des prix dans les rayons de la grande distribution. En 2023, les Français ont vu les prix de l'alimentation augmenter de 11,9 % selon l'association Familles rurales. Alors, pour 2024, les Français attendent de pied ferme une baisse des prix.



Le très médiatique président du comité stratégique groupe de distribution Leclerc, Michel-Édouard Leclerc promet, lui, d'« aller chercher des poches de baisse de prix, on va aller casser la gueule à l'inflation, et on va arriver avec une inflation vers la fin janvier, début février, qui sera au moins moitié moins que l'année dernière ». Une déflation, prévient-il cependant, « ce n'est pas joué » : « Beaucoup d'industriels demandent encore des hausses de 6 à 8 %. »

Ce mercredi 31 janvier au soir, les négociations entre fournisseurs et distributeurs, qui fixent les prix des produits vendus en gros à la grande distribution pour 2024, se sont, en grande partie, achevées. Une question brûle les lèvres : « Alors les prix vont-ils baisser ? » D'après Richard Panquiault, président de l'Ilec, organisme représentant des industriels de l'agroalimentaire comme Unilever, Lactalis ou encore Nestlé, les prix facturés aux distributeurs devraient augmenter de 2 à 3 % en 2024.

À la table des