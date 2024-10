En 20 ans, les inégalités de patrimoine se sont accrues, selon l'Insee

( AFP / AURORE MESENGE )

En 20 ans, les inégalités de patrimoine se sont accrues, les ménages possédant du patrimoine immobilier ayant bénéficié de la hausse des prix, souligne jeudi l'Insee dans une étude. Selon cette étude, en 2021 l'essentiel (92%) de la masse totale du patrimoine était détenu par la moitié des ménages.

L'Institut national de la statistique et des études économiques précise que le patrimoine regroupe les biens immobiliers, financiers, professionnels (entreprises), durables (voitures, équipement de maison) ou d'autres objets de valeur.

"Le patrimoine immobilier représente 62% du patrimoine" total, a précisé en conférence de presse Aurélie Goin, cheffe de la division logement et patrimoine de l'Insee.

Entre 1998 et 2021, "alors que les prix de l'immobilier" ont été multipliés par 2,5, le patrimoine brut moyen des 10% des ménages les moins dotés en patrimoine a baissé en moyenne de 2% par an, tandis que celui des 10% des ménages les mieux dotés augmentait de 4%, a-t-elle détaillé.

En 2021, le patrimoine brut (avant déduction d'emprunts) moyen des ménages ayant hérité était deux fois plus important que celui de ceux n'ayant jamais reçu d'héritage (442.000 euros contre 238.0000 euros), ajoute l'Insee dans sa publication triannuelle "revenus et patrimoine des ménages".

En ce qui concerne les revenus, "les inégalités ont fortement augmenté entre 2002 et 2021, du fait de la baisse des revenus les plus modestes et du dynamisme des hauts revenus", indique le rapport.

Néanmoins, après redistribution (prélèvement des impôts et ajouts des prestations sociales), elles sont "quasiment stables" sur la période, relève l'Insee.

L'Institut livre aussi une estimation de la pauvreté élargie à l'ensemble de la population française, qui intègre notamment les départements d'Outre-mer, les étudiants, les personnes sans domicile, ou vivant dans des établissements collectifs (Ehpads, cités étudiantes).

"Environ 11,2 millions de personnes seraient en situation de pauvreté en France", un chiffre supérieur à celui de la "pauvreté monétaire" (9,1 millions en 2022), publié chaque année, qui se concentre sur la population métropolitaine, a expliqué Anne Jaubertie, cheffe de la division Revenus des ménages.

Parmi elles, "environ 2 millions de personnes" sont touchées par la "grande pauvreté", comme lors de la dernière étude similaire. Ces personnes cumulent de très faibles revenus avec "des privations matérielles et sociales".