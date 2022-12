Emploi : un surprenant dynamisme

Les contrats d'alternance et d'apprentissage représentent au moins un tiers des créations des postes observées en France. (© Phovoir)

Alors que l’activité est en berne dans la zone euro, le marché du travail résiste. Mais sans doute pas pour longtemps.

Quand tout va mal, tout peut aller bien quand même. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la philosophie des chefs d’entreprise aujourd’hui.

Au cours d’une présentation devant la presse, le 24 novembre, les responsables de Natixis et de sa filiale de gestion Ostrum AM n’ont pas manqué de s’en faire l’écho, soulignant le paradoxe d’un sentiment largement négatif sur la situation économique exprimé par des patrons qui continuent pourtant d’investir et surtout d’embaucher.

En effet, il n’y a pas qu’aux États-Unis que le marché du travail résiste à la dégradation de la conjoncture, avec un taux de chômage de 3,7% en octobre, proche de ses plus-bas historiques. Toutes les enquêtes au sein de la zone euro montrent que le niveau de l’emploi semble déconnecté de l’activité économique.

En France, alors que celle-ci recule depuis plusieurs mois déjà, près de 90.000 emplois salariés ont encore été créés au troisième trimestre, dans des secteurs très divers (en particulier le tertiaire marchand), portant à 445.000 le nombre de nouveaux postes en un an.

Un dynamisme qui déjoue les prévisions pessimistes de l’Insee, qui s’attendait à un nombre d’emplois inférieur d’un tiers (59.000).

Baisse de la productivité

Comment expliquer cette performance ? L’Insee indique que la multiplication des contrats d’alternance et notamment d’apprentissage y a