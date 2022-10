Emploi des seniors : "un potentiel dont on se prive", dénonce le patron de l'Apec

Plus de 100.000 seniors peinent à retrouver un emploi, malgré un profil souvent très qualifié.

100.000 seniors qualifiés ne trouvent pas d'emploi auprès de Pôle emploi. ( AFP / GERARD JULIEN )

Pour améliorer l'emploi des seniors, dont les candidatures sont souvent écartées "pour de mauvaises raisons", un travail de "déconstruction" est nécessaire, affirme à l'AFP le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), Gilles Gateau.

Quel constat faites-vous chez les cadres?

Chez les cadres, il y a 100.000 seniors de plus de 55 ans inscrits à Pôle emploi qui peinent à trouver (un emploi) et se sentent relégués. Le paradoxe, c’est que les entreprises peinent à recruter et qu’à côté des populations très qualifiées de cadres de 55-60 ans ne trouvent pas et finissent par lâcher l’affaire.

Le plein emploi ne se mesure pas qu’au taux de chômage, il doit être inclusif.

Une enquête récente de l'Apec sur la façon dont les cadres se projettent pour l'après-retraite montre que 47% sont prêts à continuer à avoir une activité professionnelle partielle. Et 68% envisagent une activité bénévole.

Cela montre bien que beaucoup d’entre eux sont pleins d'énergie. En tout cas chez les cadres où il n'y a pas de problème de pénibilité, d'usure professionnelle.

C'est révélateur de tout le potentiel dont on se prive en mettant les seniors un peu sur la touche dans les dernières années de carrière.

Que faire pour changer la donne?

C'est beaucoup le regard des recruteurs qu'il faut changer. Ça veut dire concrètement déconstruire chacune des mauvaises raisons pour lesquelles on va plutôt écarter la candidature d'un senior.

C'est l'idée, par exemple, qu'une personne recrutée à 60 ans ne va pas forcément rester longtemps dans l'entreprise parce que quand elle aura 65 ans, elle partira.

Cette idée n'aurait de pertinence que si on était assuré en recrutant une personne de 40 ans qu'elle resterait de façon certaine plus de 5 ans, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout la réalité. Dans certains cas, c'est même exactement l'inverse.

On peut prendre tous les exemples un par un pour se rendre compte qu'en réalité, on écarte souvent ces candidatures pour de mauvaises raisons. Ce travail de déconstruction est à faire.

Il faut aussi changer le regard des cadres eux-mêmes parce que les seniors ont souvent un peu intériorisé le fait que leur âge devient un obstacle.

Ils doivent faire le deuil de l'emploi-miroir, c’est-à-dire l'idée qu'ils vont retrouver le même job avec le même salaire, dans le même type d'entreprise.

Le sujet, c’est plutôt d’envisager des mobilités professionnelles, de la même façon que pour les jeunes. On peut avoir 60 ans et se lancer un défi professionnel.

Que pensez vous de l'idée d'un "index seniors"?

Cette idée, avancée par la Première ministre Elisabeth Borne, avait été poussée il y a quelques années par l'ANDRH (l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, NDLR).

Cet outil peut être utile. On voit bien pour l'index égalité professionnelle que ça aide indiscutablement à mettre le sujet sur le tapis, mais ce n'est pas forcément ça qui suffira à changer les comportements.

On a quand même une très grande panne d'imagination sur ce que serait un volet de renforcement ou du maintien de l'emploi des seniors dans les entreprises.

Si c'est pour ressortir une exonération de charges à l'embauche des seniors, ça a déjà été fait; une pénalité quand on sort un senior, ça a déjà été fait; les pré-retraites progressives, ça existe déjà...

Il y a un travail à faire, avec les partenaires sociaux, peut-être un peu moins spectaculaire que de lancer +un contrat bidule+ ou +un dispositif machin+, mais qui vienne dans les entreprises chercher à transformer les comportements.

On ne peut pas avancer sur l'âge de la retraite si on n'avance pas sur ce sujet de la présence de l'emploi des seniors dans l'emploi.