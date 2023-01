Emploi des seniors : pas de mesures coercitives en l'absence de résultats

"Le non-respect" de la publication de l'index sur l'emploi des senior prévu par la réforme des retraites "sera accompagné d'une sanction financière", a indiqué le ministre du Travail Olivier Dussopt lundi 23 janvier à la sortie du Conseil des ministres. Mais pas sur l'absence de résultats.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt à la sortie de l'Elysée après un Conseil des ministres consacré à la réforme des retraites, le 23 janvier 2023 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Vivement contestée notamment pour le report de l'âge de départ légal de 62 à 64 ans, la réforme des retraites cristallise également toutes les tensions autour de l'emploi des seniors. Alors que la création d'un "index seniors" pour mieux connaître "la place des salariés en fin de carrière", et ainsi "valoriser les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises", laisse les syndicats de marbre, l'exécutif avait ouvert la porte dimanche à des mesures plus "coercitives". Mais Olivier Dussopt s'en est finalement tenu à des sanctions financières uniquement pour les sociétés qui ne publieront pas l'"index" incitatif.

L'index sur l'emploi des seniors "permettra de mesurer l'implication des entreprises de plus de 300 salariés pour le maintien dans l'emploi et le recrutement" avec "obligation de publicité", a défendu lundi 23 janvier le ministre du Travail à l'issue du Conseil des ministres au cours duquel a été présenté la réforme. "Ce non-respect (l'absence de publicité) sera accompagné d'une sanction financière", a-t-il fait valoir.

"(Elles seront, ndlr) dans les mêmes montants que ce qui est prévu pour l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes . C’est 1% de cotisation, donc 1% de masse salariale. Pour les entreprises ayant un positionnement ou une évolution non satisfaisante, c’est une obligation de négociation d’un accord sur l’emploi des seniors".

"S'il faut qu'on mette en place des garde-fous pour assurer que les seniors ont toute leur place dans l'entreprise...", avait pourtant avancé la veille le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur BFMTV .

Samedi soir, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal avait de son côté affirmé au Parisien que sur ce point l'exécutif était "très ouvert à des propositions sur l'incitation, la reconversion, et à regarder sans tabou des mesures coercitives pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu" , alors que le taux d'emploi des 55-64 ans est de 56% en France, en dessous de la moyenne européenne (60,5%).