Emploi des seniors, Cetu : c'est une "période de glaciation sur la négociation" avec le patronat, estime la CFDT

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, et Yvan Ricordeau à Paris, le 12 juillet 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La onzième réunion au siège du Medef jeudi 7 mars a été "très compliquée", selon la CFDT.

Peu d'avancées, alors qu'il ne reste que deux séances d'ici fin mars. Les discussions des partenaires sociaux sur l'emploi des seniors et les parcours professionnels sont entrées jeudi 7 mars dans une "période de glaciation".

A l'issue du onzième rendez-vous au siège du Medef, Yvan Ricordeau (CFDT) a évoqué une réunion "très compliquée". "C'est un peu la période de glaciation sur la négociation", a-t-il rapporté devant la presse. Le premier syndicat a fait état d'une "passe d'arme" avec le Medef et la CPME sur la création d'un Compte épargne-temps universel (Cetu) qu'il revendique, à l'issue de laquelle les deux organisations patronales ont "confirmé à 100%" leur refus du dispositif. Le négociateur du Medef Hubert Mongon a notamment pointé des "obstacles insurmontables", dont le fait que ce compte doit permettre aux salariés de transférer des congés qu'ils auraient épargné d'une entreprise à une autre.

En conséquence, la CFDT décidera comme annoncé lors de son bureau national la semaine prochaine (mercredi et jeudi) des suites à donner. Soit "on arrête", soit "on reconfigure notre mandat" de négociation sur les trois autres thèmes (emploi des seniors, usure et reconversions professionnelles), a expliqué Yvan Ricordeau, en précisant que dans ce cas "tout vaut plus cher", c'est-à-dire que le syndicat sera plus exigeant sur les autres volets. FO a relevé que l'absence du Cetu, qui figurait dans le document d'orientation du gouvernement en amont, risquait de compromettre la "retranscription fidèle" d'un éventuel accord dans la loi.

Séance conclusive programmée pour le 26 mars

Les organisations syndicales n'ont pas paru beaucoup plus convaincues sur les autres volets, notamment la piste patronale d'un "CDI seniors" pour les demandeurs d'emploi. Pour FO, Michel Beaugas a constaté globalement que le patronat n'avait fait "pas beaucoup de pas", Eric Courpotin (CFTC) pointant des propositions "très évasives" et Jean-François Foucard (CFE-CGC) constatant qu'"on ne sait pas trop où on va".

Les syndicats doivent adresser au patronat des propositions d'ici au 14 mars, et ce dernier doit transmettre un nouveau projet de texte le 18 mars en amont de la prochaine séance programmée deux jours plus tard. Le Cetu n'y figurera "pas plus qu'aujourd'hui", a prévenu le représentant du Medef, tandis qu'Eric Chevée (CPME) a affirmé ne pas voir de point "hyper bloquant" en dehors de ce sujet. La dernière séance qui se veut conclusive est programmée le 26.