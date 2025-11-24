Empêtré dans un scandale, un club turc se retrouve avec dix-sept joueurs suspendus

Tu peux avoir un joueur suspendu dans son effectif… mais pas dix-sept.

C’est pourtant la situation improbable dans laquelle se retrouve le club d’Agrispor . Jusqu’ici quasiment inconnu en dehors de la Turquie, ce club de quatrième division vient de se retrouver sous les projecteurs pour une bien mauvaise raison : un vaste scandale de paris truqués qui secoue tout le football turc .…

FL pour SOFOOT.com