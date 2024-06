Emmanuel Macron "ne lâchera jamais" et continuera de s'impliquer pour la France et l'Europe après 2027

"Si les extrêmes gagnent, ce n'est plus la même Europe", a souligné le président, selon qui "notre ennemi c'est le 'à quoi bon'".

Emmanuel Macron a Paris, le 29 mai 2024. ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Une fois parti de l'Élysée, en 2027, Emmanuel Macron a assuré qu'il continuera de s'impliquer pour la France et pour l'Europe, confiant "rêver tout le temps de faire des grande choses", dans un entretien avec le média en ligne Le Crayon diffusée mardi 4 juin.

À la question "rêvez-vous ?", le chef de l'État répond : "À fond ! Il n'y a que ça qui me pousse". "Moi je rêve tout le temps de faire des grandes choses. Si vous ne rêvez pas de faire des grandes choses, vous ne pouvez pas vous lever le matin" , assure-t-il.

"L'Europe c'est un de mes rêves !" , poursuit-il, à quatre jours du scrutin européen, ajoutant se battre "depuis sept ans sans relâche" pour une "Europe plus forte".

À la question "continuerez-vous de vous impliquer pour l'Europe après 2027" ? le chef de l'État, qui ne pourra pas alors se représenter, ajoute : "Oui, oui, je ne lâcherai jamais et dans la France (aussi, ndlr), je vous rassure, j'y tiens trop".

"Besoin d'engagement et de rêve"

"Moi je suis optimiste parce que je pense que si on y met l'énergie, on a tout pour réussir, nous Français et nous Européens", relève-t-il encore.

Interrogé sur les grandes figures inspirantes à ses yeux, il cite les résistants Hubert Germain et Léon Gautier, décédés en 2021 et 2023, de même que les soldats alliés qui débarquèrent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. L'astronaute Thomas Pesquet "inspire beaucoup de jeunes", de même que les grands sportifs qui vont s'illustrer à l'Euro-2024 de foot et aux Jeux olympiques de Paris, relève-t-il.

"Notre époque a besoin d'engagement et de rêve" , affirme encore Emmanuel Macron, avant de mettre en garde contre les extrêmes et l'abstention dimanche.

"On a l'impression que les gens s'habituent aux extrêmes et disent 'c'est pas si grave, on va se lâcher, on va leur envoyer un coup en disant on n'est pas content, on va voter aux extrêmes'. Mais si les extrêmes gagnent, ce n'est plus la même Europe ", insiste-t-il.

"Notre ennemi c'est le 'à quoi bon' (...) Si on dit 'à quoi bon', le pire arrive, c'est les autres qui décident et souvent les plus motivés c'est pas les plus gentils" , lance-t-il.