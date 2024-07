Emmanuel Macron "est en train de faire son gaulois réfractaire", ironise Marine Tondelier

Le patronne des Ecologistes a dénoncé le "déni" du chef de l'Etat, qui a affirmé qu'aucun camp n'avait gagné les élections législatives.

Marine Tondelier, le 7 juillet 2024, à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Le président de la République ne peut pas être dans le déni".

Tandis que chaque camp fait valoir ses atouts dans la perspective de la construction d'un gouvernement, Marine Tondelier a une nouvelle fois dénoncé la posture d'Emmanuel Macron, qui a réfuté toute victoire du Nouveau front populaire, dans une élection qui a débouché sur un tripartisme massif à l'Assemblée nationale, entre NFP, bloc central et RN.

La Lettre de Macron, "paroxysme du en-même-temps"

"Personne ne l'a emporté. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires" , avait ainsi estimé Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français, mercredi.

"On est au paroxysme du en-même-temps", a jugé à ce sujet Marine Tondelier, à l'antenne de RMC/BFMTV , vendredi 12 juillet.

Taille des principaux groupes politiques élus à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives, selon l'étiquette lors de l'élection et depuis 2002 ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

"Il nous sert le en même temps à toutes les sauces depuis sept ans, mais là, on a truc inédit : tout le monde voit bien qu'on a gagné dimanche, mais lui nous dit 'Oui, mais nous on n'a pas tout à fait perdu'. Pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron lui-même, il est en train de faire son gaulois réfractaire . Et ça c'est pas possible", a t-elle ajouté.

La cheffe de file écologiste fait allusion à une déclaration du chef de l'Etat remontant à 2018. Devant la reine de Danemark, Margrethe II, Emmanuel Macron s’était amusé à comparer les Danois, "peuple luthérien" ouvert aux transformations, aux Français, des "Gaulois réfractaires au changement".