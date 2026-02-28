Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Emmanuel Macron convoque un Conseil de défense et de sécurité nationale sur l'Iran
information fournie par Reuters•28/02/2026 à 15:38
(Ajoute mot manquant dans le titre)
Le président de la
République Emmanuel Macron a convoqué un Conseil de défense et
de sécurité nationale à 18h (17h00 GMT) concernant la situation
en Iran et au Moyen-Orient, a-t-on appris samedi de l'Elysée.
(Reportage de Dominique Vidalon et John Irish; version
française Zhifan Liu)
