Emmanuel Macron convoque un Conseil de défense et de sécurité nationale sur l'Iran
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 15:38

(Ajoute mot manquant dans le titre)

Le président de la République Emmanuel Macron a convoqué un Conseil de défense et de sécurité nationale à 18h (17h00 GMT) concernant la situation en Iran et au Moyen-Orient, a-t-on appris samedi de l'Elysée.

(Reportage de Dominique Vidalon et John Irish; version française Zhifan Liu)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Emmanuel Macron
