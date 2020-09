Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Emissions: Fiat va verser 9,5 millions de dollars d'amende pour régler un litige aux USA Reuters • 29/09/2020 à 06:53









EMISSIONS: FIAT VA VERSER 9,5 MILLIONS DE DOLLARS D'AMENDE POUR RÉGLER UN LITIGE AUX USA WASHINGTON (Reuters) - Fiat Chrysler va verser une pénalité civile de 9,5 millions de dollars pour mettre fin aux accusations selon lesquelles le constructeur automobile a induit les investisseurs en erreur en ne révélant pas avoir mené seulement un examen limité pour vérifier sa conformité aux normes sur les émissions. Dans le cadre de cet accord annoncé lundi par l'autorité américaine des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC), Fiat Chrysler n'a ni admis ni nié toute malversation. Le constructeur italo-américain s'est refusé à tout commentaire sur cette amende qui découle du scandale des émissions polluantes des moteurs diesel. En janvier 2019, Fiat Chrysler avait accepté un accord à près de 800 millions de dollars pour résoudre des plaintes du département américain de la Justice et d'une commission californienne sur la qualité de l'air selon lesquelles il avait utilisé un logiciel illégal pour truquer les tests sur les émissions polluantes de ses moteurs diesel. (David Shepardson et Lisa Lambert; version française Jean Terzian)

