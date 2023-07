Émeutes : la position de Jean-Luc Mélenchon est "une faute grave", selon François Hollande

"Aucune cause sociale ne justifie le recours à la violence", a tranché l'ancien chef de l'État.

François Hollande à Paris, le 22 septembre 2022. ( AFP / FRANCK FIFE )

L'ancien président François Hollande a lancé dimanche un appel à l'"unité nationale" face aux émeutes qui touchent la France, et il a demandé le rétablissement de "l'ordre républicain".

"Il est très important dans cette période que nous appliquions le seul principe qui vaille, c'est celui de l'unité nationale", a affirmé sur LCI le prédécesseur d'Emmanuel Macron. "Unité nationale pour soutenir la famille du jeune Nahel, unité nationale pour la justice, et soutien aux forces de l'ordre et aux autorités publiques" , a-t-il développé.

"Il est très important de remettre de l'autorité et de l'ordre", a-t-il insisté après cinq nuits d'émeutes, soulignant qu'"aucune cause sociale ne justifie le recours à la violence".

"Une illusion"

Interrogé sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon, François Hollande a estimé que "l'attente d'un mouvement général qui va culbuter le pouvoir et qui va permettre d'avoir des élections dans un temps plus court, c'est non seulement une illusion, mais c'est une faute, une faute grave".

"Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait la démonstration que (...) la stratégie qu'il conduit ne peut pas permettre à la gauche, sur cette ligne-là, sur cette base-là, sur ce vocabulaire-là, de venir au pouvoir", a-t-il affirmé, alors que des voix au sein de la Nupes ont critiqué l'absence d'appel au calme du leader de LFI.

"La responsabilité de la gauche qui veut gouverner , c'est de s'affirmer pour elle-même, défendre une conception de l'autorité et de l'égalité", a ajouté l'ancien président.