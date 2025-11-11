Emegha sélectionné pour la première fois avec les Pays-Bas
Juste récompense.
Emmanuel Emegha est Oranje . Le buteur de Strasbourg a été convoqué pour la première fois avec les Pays-Bas ce mardi. Le sélectionneur Ronald Koeman a fait appel au Strasbourgeois suite à une incertitude sur l’état de forme de Wout Weghorst pour les rencontres face à la Pologne et à la Lituanie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde.…
TM pour SOFOOT.com
