information fournie par So Foot • 23/01/2025 à 19:09

Elye Wahi à un pas de l’Eintracht Francfort

Cinq petits mois et puis s’en va.

Selon les informations de RMC Sport, Elye Wahi est tout proche de rejoindre les rangs de l’Eintracht Francfort après que l’Olympique de Marseille s’est mis d’accord avec le club allemand, 3e de Bundesliga, jeudi en fin d’après-midi. L’attaquant de 22 ans était déjà tombé d’accord sur les termes d’un contrat avec Francfort il y a quelques jours. Il devrait s’engager pour 4 ans et demi et être vendu 26 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 3 millions d’euros de bonus et 15% sur la plus-value à la revente.…

LL pour SOFOOT.com