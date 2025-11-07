Elon Musk, l’homme qui pourrait toucher 1 000 milliards de dollars

La vision d'Elon Musk pour le futur de Tesla justifie une rémunération démesurée. C'est ce qu'ont décidé les actionnaires du constructeur automobile, jeudi 6 novembre. À 75 %, ils ont approuvé un gigantesque plan de rémunération qui pourrait permettre à l'homme le plus riche du monde de toucher jusqu'à 1 000 milliards de dollars en actions au cours des dix prochaines années, s'il parvient à atteindre des objectifs ambitieux.

« Ce que nous nous apprêtons à entreprendre n'est pas simplement un nouveau chapitre de l'histoire de Tesla, mais un tout nouveau livre », a lancé le dirigeant lors de l'assemblée générale des actionnaires aux côtés d'un robot Optimus dansant.

Le plan de rémunération fixe 12 objectifs, chacun permettant à Elon Musk d'obtenir 1 % d'actions supplémentaires, soit 12 %, ce qui ferait monter sa part, après augmentation de capital, à 25 % de Tesla, contre 15 % aujourd'hui.

Pour tout obtenir, il devra notamment atteindre la livraison de 20 millions de voitures sur dix ans (Tesla en a écoulé 1,7 million en 2024) et de 1 million de robots, la mise en service de 1 million de robotaxis autonomes et franchir la barre des 10 millions de souscriptions au Full Self-Driving, le système avancé de conduite assistée de Tesla. Il devra également multiplier par six la valeur du constructeur en Bourse, de 1 500 milliards de dollars aujourd'hui à 8 000 milliards en