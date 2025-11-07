information fournie par Boursorama avec AFP • 07/11/2025 à 09:55

Allemagne: rebond des exportations en septembre grâce aux États-Unis

Les exportations allemandes ont rebondi plus que prévu en septembre après deux mois consécutifs de chute, tirées par les échanges avec les États-Unis, son principal partenaire commercial, en dépit des droits de douane, selon des données officielles publiées vendredi.

( AFP / INA FASSBENDER )

Les exportations de produits made in Germany ont progressé de 1,4% par rapport à août, atteignant 131,1 milliards d’euros, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires (CVS), selon l'institut Destatis.

Les analystes sondés par la plateforme Factset, moins optimiste, tablait sur une progression de 0,5%.

Depuis juillet, l'indicateur reculait, principalement sous l'effet des droits de douane américains.

Mais en septembre, les exportations vers les Etats-Unis, qui demeurent le premier partenaire commercial, ont "augmenté pour la première fois après cinq baisses consécutives", indique le communiqué.

Des marchandises d'une valeur de 12,2 milliards d'euros y ont été exportées, soit une augmentation de 11,9 % par rapport à août.

En évolution annuelle, le volume des exportations vers les Etats-Unis a néanmoins diminué de 14%.

"Les droits de douanes américains pèsent toujours sur les exportations et montreront probablement leur plein effet au cours des prochains mois, sans oublier le risque de nouveaux tarifs", analyse Carsten Brzeski de la banque ING.

Le rebond de septembre est donc "trop faible pour dissiper les inquiétudes".

D'autant que l'embellie des exportations est effacée par une hausse plus forte des importations, de 3,1% sur un mois.

Ainsi, la balance commerciale affiche un excédent de 15,3 milliards d'euros, contre 16,9 milliards en août et 18 milliards en septembre 2024.

En septembre, les exportations vers la Chine, longtemps principale terre d'accueil pour le Made in Germany, ont diminué de 2,2% sur un mois, tandis que celles vers les pays de l'UE ont grimpé de 2,5%.

La perte d'attractivité du Made in Germany prend sa source dans la crise de l'industrie allemande, qui se poursuit après deux années de récession consécutives.

L'industrie a besoin d'une "protection contre le commerce extérieur", face aux droits de douane américains élevés et à la concurrence chinoise, a martelé jeudi le chancelier Friedrich Merz lors d'un sommet de crise du secteur sidérurgique.

Le dirigeant conservateur s'est engagé à soutenir le plan d'action de la Commission Européenne pour réduire les importations d'acier chinois dans l'UE.

Pour soulager le secteur manufacturier, la coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates travaille également à un prix de l'électricité réduit pour l'industrie de 2026 à 2029.