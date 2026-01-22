Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, demande à Trump de commuer sa peine de prison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Holmes reconnue coupable d'avoir escroqué les investisseurs d'une start-up spécialisée dans les tests sanguins

*

Elle ne pourra pas être libérée avant décembre 2031

*

Les avocats de Holmes ne sont pas disponibles pour commenter

(Ajoute des informations sur l'affaire, des commentaires et la date potentielle de libération de Holmes) par Jasper Ward et Jonathan Stempel

Elizabeth Holmes, la fondatrice de la startup de tests sanguins Theranos, aujourd'hui disparue, a demandé au président américain Donald Trump de la libérer de prison alors qu'il lui reste près de six ans avant d'être éligible à la libération.

L'année dernière, Mme Holmes a demandé à ce que sa peine de 11 ans et un quart soit commuée et sa demande reste en suspens, selon le Bureau de l'Avocat chargé des grâces du ministère américain de la justice.

Aujourd'hui âgée de 41 ans, Mme Holmes a été condamnée en 2022 à quatre chefs d'accusation de fraude électronique et de complot pour avoir trompé des investisseurs, et à verser 452 millions de dollars de dédommagement. Une cour d'appel fédérale a confirmé sa condamnation et sa peine en février dernier.

Les procureurs ont déclaré que Mme Holmes avait menti aux investisseurs de 2010 à 2015 en promettant que la technologie de Theranos permettrait d'effectuer de nombreux tests médicaux à partir d'une seule goutte de sang prélevée sur un doigt.

Theranos a été évaluée à 9 milliards de dollars et le magazine Forbes a estimé la valeur nette de Mme Holmes à 4,5 milliards de dollars en 2015.

Mme Holmes serait toujours redevable d'un dédommagement si M. Trump la libérait de prison, mais ne le serait pas s'il la graciait.

Elle est incarcérée dans une prison fédérale à sécurité minimale à Bryan, au Texas, et pourra être libérée en décembre 2031.

La Maison Blanche a refusé de commenter la demande de Mme Holmes. Les avocats de Mme Holmes n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.