Elisabeth Borne au plus bas dans l'opinion depuis son arrivée à Matignon, selon un sondage

Le niveau d'approbation de l'action de la Première ministre s'établit à 26% des Français, selon une étude Ifop/Fiducial.

Elisabeth Borne, le 24 mai 2023, à Aubervilliers ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La cote de popularité du président Emmanuel Macron rebondit légèrement après deux mois de contestation de la réforme des retraites, tandis que celle d'Elisabeth Borne atteint son niveau le plus bas, indique mardi 6 juin un sondage Ifop/Fiducial pour Paris Match et Sud Radio .

Le président de la République gagne 2 points à 31% d'opinions favorables par rapport au 29% enregistré lors des deux mois précédents, mais sans remonter jusqu'au 37% de début mars, avant le recours au 49.3 pour l'adoption de la réformes des retraites.

Qui incarne le mieux l'opposition ?

L'approbation de l'action de la Première ministre Elisabeth Borne recule, en revanche, de 4 points à 26%, soit son niveau le plus bas depuis son arrivée à Matignon il y a un an, tandis que les mécontents grimpent à 74%, le niveau le plus élevé.

Dans ce sondage, pour plus d'un tiers des personnes interrogées (38%), le Rassemblement national constitue la formation qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, soit un point de plus qu'en avril, devant La France Insoumise (21%) qui perd 10 points depuis avril.

Enquête menée entre le 1er et le 2 juin 2023 auprès d'un échantillon de 1.012 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1%.