Éli Junior Kroupi absent plusieurs mois

La tuile, la vraie. Alors que la nouvelle saison de Premier League arrive à grands pas, Éli Junior Kroupi vient de connaître un sérieux coup d’arrêt. Selon les informations de The Athletic , l’attaquant français de Bournemouth a été opéré , ce mercredi, après s’être fracturé le cinquième métatarsien, os situé sur l’extérieur du pied.

Pas de transfert et d’équipe de France ?

Selon le média britannique, le Frenchie sera absent entre trois et quatre mois . À 20 ans, il sortait d’une saison sacrément réussie sous le maillot des Cherries avec 13 buts et des records de précocité battus en pagaille.…

EL pour SOFOOT.com