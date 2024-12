Electroménager: Boulanger et Electro Dépôt renouvellent leur direction

( AFP / DENIS CHARLET )

La patronne de l'enseigne d'électroménager Electro Dépôt, Béatrice Héricourt, va être remplacée, ainsi que le directeur général de la holding qui en est propriétaire et qui détient également Boulanger, a indiqué cette dernière à l'AFP mercredi, confirmant des informations de Challenges.

Béatrice Héricourt, directrice générale d'Electro Dépôt, avait été nommée il y a un an et demi. Elle sera remplacée à son poste par Merzak Meddah, qui était jusqu'alors directeur financier d'United.b, une holding de la famille Mulliez, propriétaire notamment des enseignes Electro Dépôt et Boulanger.

Le directeur général d'United.b, Etienne Hurez, va également quitter son poste au 31 décembre, a fait savoir la holding mardi. Son poste sera supprimé.

Deux présidents du conseil ont également été nommés pour Boulanger et Electro Dépôt: Eric Courteille pour la première enseigne, Stéphane March pour la seconde, qu'il a longtemps dirigée.

Ces bouleversements de la gouvernance des deux spécialistes de l'électroménager se sont faits "sur la base de bons résultats et d'une dynamique positive", a assuré United.b dans un communiqué de presse.

Electro Dépôt s'est spécialisé dans le concept de libre-service de gros, avec des produits présentés sur palette, dans leur carton d'origine.

Il a réalisé 1,3 milliard d'euros de vente en 2023, un chiffre en croissance chaque année de plus de 10% depuis 2020.

De son côté, Boulanger, concurrent direct du géant Darty, avait réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2021, dernière année de publication de ses résultats.

La famille Mulliez est également propriétaire des supermarchés en difficulté Auchan ou de magasins en pleine forme comme Decathlon et Leroy Merlin.

Elle est sous le feu des critiques des syndicats, qui se sont mobilisés début décembre, choqués notamment par un vaste plan de suppressions de poste prévu chez Auchan et par le milliard d'euros de dividendes versé par Decathlon.

La direction d'Auchan avait également été remaniée en août.