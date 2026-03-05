 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elections législatives au Népal, près de six mois après le mouvement de contestation
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 03:12

par Gopal Sharma

Les Népalais sont appelés aux urnes jeudi pour des élections législatives convoquées par le président Ramchandra Paudel il y a près de six mois après de vives tensions qui ont conduit à la chute du Premier ministre K.P. Sharma Oli.

Le Népal est en proie à l'instabilité politique et économique depuis l'abolition de la monarchie en 2008. Le manque d'emplois pousse des millions de personnes à chercher du travail dans d'autres pays.

Un mouvement de protestations contre l'interdiction des réseaux sociaux - depuis levée - et la corruption a conduit à la démission du Premier ministre K.P. Sharma Oli.

Le chef de file du Parti communiste du Népal, fait néanmoins partie des 3.400 candidats issus de 65 partis en lice.

Les sondages donnent le Rastriya Swatantra Party (RSP), créé il y a trois ans, et son candidat, le charismatique rappeur devenu homme politique Balendra Shah, comme favoris.

"Cette élection est cruciale pour répondre aux attentes de la jeunesse", a déclaré Puranjan Acharya, analyste politique. "Si les dirigeants nouvellement élus semblent incapables de mener le pays, il existe un risque de nouveaux troubles."

Les quelque 19 millions d'électeurs que compte le Népal voteront pour désigner les 275 membres du Parlement.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 07h00 heure locale (01h15 GMT) et fermeront à 17h00. Le décompte des voix débutera peu après, selon la commission électorale nationale, mais les résultats définitifs pourraient n'être connus que la semaine prochaine.

(Rédigé par Devjyot Ghoshal; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le destroyer Choe Hyon mène un essai de missile, dans un lieu non précisé en Corée du Nord, le 5 mars 2026 ( KCNA VIA KNS / STR )
    Kim Jong Un affirme équiper sa marine d'armes nucléaires
    information fournie par AFP 05.03.2026 03:32 

    Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a affirmé que Pyongyang était en train d'équiper sa marine d'armes nucléaires, alors qu'il supervisait cette semaine les essais d'un destroyer présenté comme ultramoderne, ont rapporté jeudi les médias d'Etat. "L'armement de ... Lire la suite

  • Balendra Shah, prétendant au poste de Premier ministre, vote lors des élections législatives népalaises à Katmandou, le 5 mars 2026 ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )
    Népal: jour de scrutin crucial, six mois après le soulèvement de la Génération Z
    information fournie par AFP 05.03.2026 03:25 

    Les Népalais votent jeudi pour un scrutin législatif crucial, marqué par l'affrontement entre la vieille garde et un puissant mouvement porté par la jeunesse, six mois après un soulèvement qui a entraîné la chute du gouvernement. Des files d'attente se sont formées ... Lire la suite

  • Un panache de fumée après une frappe sur Téhéran, le 4 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    La guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour
    information fournie par AFP 05.03.2026 02:35 

    La guerre au Moyen-Orient est entrée jeudi dans son sixième jour avec des bombardements israéliens sur Beyrouth, Washington et Israël affichant leur confiance face à un Iran selon eux nettement affaibli. La veille, la guerre a marqué un développement significatif ... Lire la suite

  • Un vélo-taxi passe devant un feu de signalisation éteint en raison d'une coupure de courant à La Havane, le 4 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Panne électrique massive à Cuba, déjà en pénurie de carburant
    information fournie par AFP 05.03.2026 00:47 

    Les habitants d'une grande partie du territoire de Cuba, dont La Havane, s'apprêtent à passer une nuit sans courant mercredi après une nouvelle panne sur le réseau national, au moment où ils subissent déjà au quotidien l'impact de l'étranglement énergétique imposé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank