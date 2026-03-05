Elections législatives au Népal, près de six mois après le mouvement de contestation

par Gopal Sharma

Les Népalais sont appelés aux urnes jeudi pour des élections législatives convoquées par le président Ramchandra Paudel il y a près de six mois après de vives tensions qui ont conduit à la chute du Premier ministre K.P. Sharma Oli.

Le Népal est en proie à l'instabilité politique et économique depuis l'abolition de la monarchie en 2008. Le manque d'emplois pousse des millions de personnes à chercher du travail dans d'autres pays.

Un mouvement de protestations contre l'interdiction des réseaux sociaux - depuis levée - et la corruption a conduit à la démission du Premier ministre K.P. Sharma Oli.

Le chef de file du Parti communiste du Népal, fait néanmoins partie des 3.400 candidats issus de 65 partis en lice.

Les sondages donnent le Rastriya Swatantra Party (RSP), créé il y a trois ans, et son candidat, le charismatique rappeur devenu homme politique Balendra Shah, comme favoris.

"Cette élection est cruciale pour répondre aux attentes de la jeunesse", a déclaré Puranjan Acharya, analyste politique. "Si les dirigeants nouvellement élus semblent incapables de mener le pays, il existe un risque de nouveaux troubles."

Les quelque 19 millions d'électeurs que compte le Népal voteront pour désigner les 275 membres du Parlement.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 07h00 heure locale (01h15 GMT) et fermeront à 17h00. Le décompte des voix débutera peu après, selon la commission électorale nationale, mais les résultats définitifs pourraient n'être connus que la semaine prochaine.

(Rédigé par Devjyot Ghoshal; version française Camille Raynaud)