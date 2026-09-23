Elections législatives au Maroc sur fond de désillusion de la jeunesse

Les Marocains sont appelés aux urnes mercredi pour des élections législatives sans grand enjeu dans un contexte de difficultés économiques et de désillusion de la jeunesse.

Le scrutin devrait globalement laisser l'équilibre des pouvoirs inchangé au Maroc, où le roi conserve des pouvoirs étendus en matière d'orientation politique, de défense et d'affaires étrangères.

Le prochain Parlement aura toutefois pour mission de mettre en oeuvre des initiatives visant de plus en plus à répondre au mécontentement de la jeunesse, largement impliquée dans les importantes manifestations en 2025 et l'afflux massif de Marocains vers l'enclave espagnole de Ceuta en juillet.

Le gouvernement actuel est composé de trois partis – dont deux fondés par des hommes proches de la royauté – qui ont évincé un parti islamiste modéré arrivé au pouvoir une décennie plus tôt, après les manifestations du Printemps arabe de 2011.

Les manifestations de 2011 avaient conduit le roi à déléguer davantage de pouvoirs au Parlement, avant de réaffirmer ensuite son contrôle sur des domaines tels que les affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur.

En vertu de la Constitution adoptée en 2011, le roi nomme le Premier ministre issu du parti ayant remporté la plus grande part des 395 sièges du Parlement.

Le Premier ministre doit ensuite négocier la formation d'une coalition avant de soumettre une liste des membres du gouvernement à l'approbation royale.

Les bureaux de vote ouvriront à 08h00 et fermeront 19h00. Les résultats préliminaires sont généralement annoncés le lendemain du scrutin.

Le taux de participation, en particulier chez les jeunes électeurs, sera suivi de près, car il sera considéré comme un baromètre de l'engagement des citoyens et de leur confiance dans les institutions.

Environ 27 millions de Marocains sont en âge de voter, mais seuls 15,8 millions sont inscrits sur les listes électorales, soit une baisse d'environ 12% par rapport aux élections de 2021.

Le nouveau gouvernement supervisera également les dernières étapes d'un programme de 20 milliards de dollars visant à préparer la Coupe du monde 2030 de football, que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal.

(Ahmed El Jechtimi)