Élections européennes : une liste "rurale" pour combattre "les normes"

La liste au scrutin de juin 2024, baptisée "Alliance rurale", associera plusieurs personnalités, dont le patron des chasseurs Willy Schraen. Son directeur de campagne : le lobbyiste pro-chasse Thierry Coste, proche d'Emmanuel Macron.

Le lobbyiste et conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) Thierry Cost, lors de l'assemblée générale de la FNC à Paris le 22 mars 2022. ( POOL / STEPHANE DE SAKUTIN )

Une date, un nom, mais pas encore de tête de liste. "Ce sera annoncé le 6 décembre", à l'occasion d'une "conférence de presse en présence d'une partie des candidats", a précisé Thierry Coste, conseiller de longue date de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et proche du chef de l'État, jeudi 9 novembre à l' AFP . Le président de la FNC Willy Schraen , qui manifeste depuis plusieurs mois l'envie de partir en campagne, figurera bien "en première ou en seconde" position, en tandem avec "une agricultrice ou une éleveuse".

Mais Thierry Coste l'assure : cette "Alliance rurale" ne sera "pas une liste chasse, ni une liste politique". Ses 81 candidats composeront "un patchwork de toutes les facettes du monde rural", aux profils divers : "médecin, infirmier, responsable associatif, chef d'entreprise", mais "très peu de chasseurs". Aux places non éligibles, "les dix derniers seront des personnalités" dotées d'une "forte notoriété" , ajoute le lobbyiste, évoquant entre autres "un sportif" et "un restaurateur".

Une liste "poussée en sous-main par Emmanuel Macron"

Sur le fond, l'objectif est de mener "le combat sur les normes" - de l'alimentation au logement - dont "le monde rural est une victime directe". Pas question pour autant de se projeter au-delà de 2024. Il n'y aura "pas de création d'un parti politique après l'élection, quel que soit le résultat", affirme Thierry Coste, qui assure que "ce qui compte, c'est que le monde rural pèse dans le débat".

À l'extrême droite, le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a critiqué cette liste pro-chasse en gestation, l'accusant d'être "poussée en sous-main par Emmanuel Macron". "On sait que cette liste, en fait, elle est poussée en sous-main par Emmanuel Macron", a-t-il assuré le 5 novembre, sur le plateau du "Grand Jury" ( RTL-M6-Le Figaro ). "Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de susciter des listes marginales, construites de toutes pièces, dans un bureau à l'Élysée , en se disant que si ça pouvait piquer 1% à Jordan Bardella et l'empêcher de faire 30%, on serait content. Ca ne marchera pas", a encore affirmé le député du Nord, dénonçant des "manipulations".