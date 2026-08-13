Elections en Zambie, Hichilema favori pour un second mandat présidentiel

Les Zambiens sont appelés aux urnes jeudi pour des élections générales lors desquelles il est attendu que le président sortant Hakainde Hichilema obtienne un second mandat, même si la frustration de la population à l'égard du coût de la vie pourrait jouer en sa défaveur.

Arrivé au pouvoir en 2021, Hakainde Hichilema a mis en avant durant la campagne électorale son bilan économique, pour avoir supervisé une restructuration de la dette du pays et une relance de l'économie après que la Zambie a fait défaut sur sa dette souveraine en 2020 dans le sillage de la pandémie de COVID.

Son principal rival est Brian Mundubile, parlementaire expérimenté dont il s'agit de la première candidature, qui est à la tête d'une alliance de l'opposition et dispose du soutien des partisans du défunt Edgar Lungu, prédécesseur de Hakainde Hichilema à la présidence.

Un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages pour être élu dès le premier tour. Dans le cas contraire, un second tour de scrutin sera organisé.

En plus de l'élection présidentielle, se tiennent simultanément des élections législatives et locales.

Les bureaux de vote ouvrent à 06h00 (04h00 GMT). Les résultats officiels sont attendus lundi.

(Chris Mfula, avec la contribution de Nellie Peyton; version française Jean Terzian)