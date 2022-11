Élections à la SNCF: la CGT-cheminots recule encore

( AFP / PASCAL GUYOT )

À l'issue des dernières élections professionnelles à la SNCF, dont les résultats ont été publiés vendredi 25 novembre, la CGT a pu constater un recul de 1,6 point depuis 2018. Depuis 2004, les scrutins du syndicat baissent continuellement.

Les résultats des dernières élections professionnelles à la SNCF ont été publiés vendredi 25 novembre. Alors que SUD-Rail et la CFDT sont en légère progression, la CGT-Cheminot recule de nouveau avec une récolte de 32,44% des voix.

Ce résultat fait baisser le syndicat de 1,6 point depuis les dernières élections de 2018. Le premier syndicat du groupe public poursuit son reflux de scrutin en scrutin, puisqu'en 2004 il pesait encore près de 44% des voix et a continuellement régressé depuis.

La CGT-Cheminots a critiqué les modalités du scrutin sur plusieurs points. Le syndicat dénonce des "difficultés rencontrées lors de la réception des courriers contenant les identifiants et codes", des "erreurs" et "errances" de la direction de la SNCF "et du prestataire retenu". Il explique aussi le resultat décevant par "une baisse de la participation globale".

Cette année, 65,56 % des 144.429 cheminots du groupe ont glissé un bulletin dans l'urne contre 66,7% en 2018, a annoncé la SNCF.

L'Unsa-Ferroviaire a elle aussi reculé avec 22,10% des voix, soit 1,9 point de moins qu'il y a quatre ans.

La CGT se felicite quand-même et appelle à la grève le 7 décembre

Toutefois, la CGT s'est félicitée de rester le premier syndicat cheminot et a appelé à agir "massivement par la grève nationale unitaire tous services le 7 décembre prochain pour l'augmentation générale des salaires".

À l'inverse, SUD-Rail a progressé de 1,4 point à 18,67%. Pour les négociations à venir, les équilibres restent les mêmes: le camp des contestataires, CGT et SUD, garde la majorité face aux progressistes Unsa et CFDT.

"En choisissant de faire progresser Sud-Rail, les cheminots ont choisi la voie du progrès social et de leurs intérêts face aux enjeux à venir", a salué le syndicat dans un communiqué.

Enfin la CFDT-Cheminots, plutôt réformiste comme l'Unsa-Ferroviaire, gagne elle aussi 1,6 point à 15,94%.

La CGT-Cheminots et l'Unsa-Ferroviaire siègeront donc dans 32 comités sociaux et économiques (CSE) sur les 33 que compte le groupe, contre 27 pour SUD et 28 pour la CFDT.

Depuis la réforme de 2018, la SNCF est divisée en cinq sociétés anonymes, chacune recouvrant un périmètre bien précis: le réseau (SNCF Réseau), les trains (SNCF Voyageurs), les gares (SNCF Gares et Connexions), le fret (Fret SNCF) et la direction (SNCF Holding).